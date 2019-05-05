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İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız:- "Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in yaptığı, oradaki zulmün dünyaya duyurulmasının önüne geçmeye çalışmak"

05 Mayıs 2019 Pazar 00:53
İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İsrail ordusunun, Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "İsrail'in yaptığı, oradaki zulmün dünyaya duyurulmasının önüne geçmeye çalışmak." dedi.

Yıldız, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurmasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin davasına sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulunan Yıldız, şunları kaydetti:

"Saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İsrail'in yaptığı, oradaki zulmün dünyaya duyurulmasının önüne geçmeye çalışmak, yani engelleme. Basın hürriyeti, haber alma özgürlüğü dediğimiz şey İsrail'in umurunda değil. Yaptığı, hukuksuzlukları perdeleme, gizleme, dünyaya yayılmasının önüne geçilmesidir."

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 00:53
  1. AA'nın israil ofisi
  2. MHP
  3. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız
  4. saldırı
  5. vurma

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