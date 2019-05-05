İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması
Trabzon Valiliği, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı05 Mayıs 2019 Pazar 00:52
TRABZON (AA) - Trabzon Valiliği, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek Gazze'de Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in Anadolu Ajansının Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
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