İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İsrail'in AA ofisinin olduğu binayı vurmasından dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İsrail'in, AA ofisinin olduğu binayı vurmasından dolayı "geçmiş olsun" dileklerini bildirdi. Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı vuran İsrail'i kınıyor, AA ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Anadolu Ajansı, Filistinli mazlum kardeşimizin dünyadaki sesi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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