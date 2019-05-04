İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin bulunduğu binayı vurması nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak, İsrail ordusunun hava saldırısı düzenleyerek AA ofisinin de bulunduğu binayı vurması dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasının ardından Kazancı'yı telefonla aradı.

Olayla ilgili AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan bilgi alan Fuat Oktay, AA ailesi adına Kazancı'ya "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

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