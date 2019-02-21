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İsrail'in 4 defa yaraladığı Filistinli kadın gösterilerden vazgeçmiyor

Filistinli genç kadın Hidayet el-Karan:- "Bütün bu yaralanmalar geri dönmek ve gösterilere yer almaya devam etmek için bir teşvik oldu"- "Barışçıl halk yürüyüşlerine Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak ve çalınan topraklarımıza geri dönüş hakkımızı elde etmek için katılıyoruz" - "Ablukayı kırma ve topraklarımıza geri dönme haklarımızı elde edene kadar işgal güçlerinden ölümden korkmadığımızı göstermeliyiz"

21 Şubat 2019 Perşembe 14:39
İsrail'in 4 defa yaraladığı Filistinli kadın gösterilerden vazgeçmiyor

GAZZE (AA) - MÜMİN GARRAB - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde dalgalandırdığı Filistin bayrağı ile İsrail askerlerine meydan okuyan Filistinli genç kadın, daha önce 4 defa yaralanmasına rağmen gösterilere katılmaktan geri durmuyor.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde başından yaralanan Hidayet el-Karan (28) AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vurulduğu sırada Filistin bayrağı taşıdığını ve İsrail askerlerine karşı herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen hedef alındığını belirtti.

İsrail keskin nişancısı tarafından vurulduğu anı anlatan Karan, yere düştüğünü ve hayal görür gibi hissettiğini, o ana dair başka da bir şey hatırlamadığını belirterek, kulaklarına etraftaki insanların tekbir seslerinin ve bağırışlarının uğultusunun geldiğini ifade etti.

- Daha önce 4 defa yaralandı

Gösterilerde daha öncede 4 defa İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralandığını hatırlatan Karan, "Bütün bu yaralanmalar geri dönmek ve gösterilere yer almaya devam etmek için bir teşvik oldu." dedi.

Babasının ve iki kardeşinin İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olduğunu belirten Karan, bu olayın Filistin davasını savunmak için onların yollarını sürdürmede kendisine motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Karan, İsrail'in evlerine düzenlediği roket saldırısında babasını ve kardeşlerini kaybettiğini, kendisinin de bu saldırıda ağır yaralanarak 1 ay yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

- "İşgal güçlerinden ölümden korkmadığımızı göstermeliyiz"

"Barışçıl halk yürüyüşlerine Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak ve çalınan topraklarımıza geri dönüş hakkımızı elde etmek için katılıyoruz." diyen Karan, gençlere yardım etmek ve destek vermek için her gösteride ön sıralara geçmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Gösterilerde zor durumdaki gençleri kurtarmadaki cesareti ve en önde yer alarak insanları cesaretlendirmesi sebebiyle gösterilere katılanlar tarafından "Ümmü Mücahid" olarak isimlendirilen Karan, Bureyc Kampı'nın doğusundaki gösterilerde yine zor durumdaki göstericilerin yardımına koştuğu anda vurulmuş.

Karan "Başımdan vurulmadan önce bir alanda sıkışmış gençleri kurtarmaya çalıştım o sırada gözüm keskin nişancının üzerindeydi ve beni vuracağını anladım." diye konuştu.

Gösterilere katılmaya devam etmek istediğini aktaran Karan, "Ablukayı kırma ve topraklarımıza geri dönme haklarımızı elde edene kadar işgal güçlerinden ölümden korkmadığımızı göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:39
  1. "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü"
  2. Filistinli kadın
  3. Gazze

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