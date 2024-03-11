İsrail'in 100 milyon dolarlık Türkiye planı! Görevi bölgenin en karanlık ismine verdiler

Gazze’de tarihin en kanlı soykırımını gerçekleştiren siyonist rejim, 7 Ekim sonrası 100 milyon dolarlık ajan borsası kurdu. Arap dünyasındaki karanlık işlerin adamı olarak bilinen Filistin asıllı Muhammed Dahlan’ın yönettiği borsa; İran, Suriye, Körfez, Irak ve diaspora Filistinlilerinin dışında Azerbaycan merkezli ve Türk Cumhuriyetlerini hedef alan bir ağ oluşturmaya çalışıyor. İsrail istihbaratı MOSSAD’ın Türkiye’deki kirli ağını başarılı operasyonlarla çökerten Millî İstihbarat Teşkilâtı, ülke içi gelişmelere paralel Türk Devletler Topluluğunda yoğunlaşan istihbarat hareketliliğini de takibe aldı. Yeni bir strateji dâhilinde hücre yapılanmasına giden MOSSAD’ın, Orta Asya’da devşirdiği ajanlara yoğun finans ve teknoloji desteği verdiği tespit edildi.

İsrail istihbaratı, Güney Kıbrıs’ın lojistik merkez olarak seçildiği ajan devşirme faaliyetlerinde Azerbaycan’ı öncelikli hedef olarak belirledi. Bu kapsamda ilk olarak medya patronları, STK’lar TV yorumcuları düzeyinde çalışma başlatan MOSSAD, Azerbaycan kamuoyunda Karabağ zaferini “İsrail sayesinde kazandık” algısını yerleştirmeye çalışıyor.

Türkiye’nin çıkarlarına darbe vurmayı amaçlıyorlar! 100 milyon dolarlık ajan borsası - 1. Resim

Karabağ gazisi Azerbaycan ordusu eski albaylarından Akif Kasımov, Türk coğrafyalarda İsrail’in çok tehlikeli bir oyun oynadığını kaydetti ve tehdidin dozunu şu cümlelerle anlattı:

Türk dünyası, 200 yıla yaklaşan kopuşun ardından yeniden bir birlik kurdu. Karabağ savaşı ve ardından gelen zafer bir yönü ile bu birliğin mayası oldu. İsrail, Gazze’de yaptığı katliamı örtmenin yanında aramıza tefrika sokarak bağımızı yeniden koparmak istiyor. Siyonist rejim, Hocalı başta olmak üzere tarihin en kanlı katliamlarını itibarsızlaştırırken Türkiye ile önce Azerbaycan sonra tüm kardeş devletler arasına fitne sokmak çabasında. Maalesef kurdukları borsa ve dağıttıkları paralarla bazı isimleri satın aldılar. Bunların başında gelen isim ise Azerbaycanlı medya patronu Eynulla Fetullayev. Bu şahıs MOSSAD yöneticileri ile görüşmeler yapıp Gazze dâhil sıcak cephelere gidiyor. Katliamı överek İsrail’in haklılığını savunuyor. Fetullayev, Ermeni fanatikler ve terör örgütü PKK destekçileri ile de sıkı temas hâlinde. Bu kişiler PKK’yı desteklemekle kalmıyor, Karabağ konusunda da Ermeni tezlerini savunuyor. Söz konusu bozgunculuğu nedeni ile daha önce dört yıl hapis cezasına çarptırıldığı hâlde ihanet ve provokasyonlarına devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail istihbaratının artan Türk dünyası ilgisini yakından takip eden MİT, son operasyonların Türk Cumhuriyetlerle irtibatını tespit ederken bazı kişi ve kurumları izlemeye aldığı belirtiliyor. MOSSAD’ın FETÖ altyapısını etkin olarak kullandığı ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi