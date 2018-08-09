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İsrail'i tanımayana fon yok

AB, İsrail’i tanımayan kuruluşlarla ilişkisini kesme kararı aldı. Konu hakkında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, “ABD’nin İran’a yapmış olduğu yaptırımlarla birlikte düşünmemiz gereken bir husus. Bu durumu yeni bir cephe açmak olarak görmek lazım. Bu şekilde İsrail’in aslında Filistin topraklarını tamamen ilhak etme noktasında yeni bir hamle.” dedi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:48
İsrail'i tanımayana fon yok

Avrupa Birliği’nin (AB), İsrail’de faaliyet gösteren “Özgürlükleri Savunma Konseyi” isimli insan hakları kuruluşuna finansman desteğini durdurduğu ve bu kuruluş ile ilişkisini kestiği öğrenildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Başbakanın sarfettiği diplomatik çabalar sonucu Avrupa Birliği, İsrail’in var olma hakkını reddeden ve dünyadaki itibarını zedeleyen kuruluşa finansal desteğini kestiğini duyurdu” denildi. Açıklamada, bu yapılanın “sadece başlangıç” olduğu, “İsrail devletinin meşruluğu aleyhinde faaliyet gösteren” tüm kuruluşlara karşı kararlı bir çalışma yürütüleceği ifade edildi. “Özgürlükleri Savunma Konseyi”, çatısı altında “B’Tselem”, “Adalet Merkezi”, “Vatandaş Hakları Derneği” ve “Alternatif Planlama Merkezi” gibi yaklaşık 20 sivil toplum örgütünü bulunduruyor.

 “YENİ BİR CEPHE AÇMAK  OLARAK GÖRMEK LAZIM”

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, “ABD’nin İran’a yapmış olduğu yaptırımlarla birlikte düşünmemiz gereken bir husus. Bu durumu yeni bir cephe açmak olarak görmek lazım. Bu şekilde İsrail’in aslında Filistin topraklarını tamamen ilhak etme noktasında yeni bir hamle. Yeni bir sürecin başladığını biliyorduk. Bu süreç adım adım ilerleyecek. Biraz daha sert döneme girdiğimizi söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“AB’NİN MAĞDUR VE MAZLUMUN YANINDA DURMASI LAZIM”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, “Sivil toplum örgütlerinin birilerini tanıması ya da tanımaması diye bir kategorize olmaz. Mağdur ve mazlum oluşmasında en büyük emek İsrail’in. Dünyada bütün karışıkların müsebbibi İsrail ve Siyonizm. Zarar veren insanların yanında durmak demek mazlumun yanında durmaması demektir.  Onun için de AB’nin mazlumun ve mağdurun yanında duran STK’ların yanında durması gerekirken İsrail’i destekleyen bir söylem geliştirmek doğru değil” görüşünü dile getirdi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:48
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Avrupa Birliği
  4. israil
  5. Markar Esayan
  6. Metin Gündoğdu

YORUM YAZ

  • Avrupa ABD yarisiyorAvrupa ABD yarisiyor31 dk önce
    Avrupa ve ABD israile hizmet etmek icin birbiriyle kiyasiya yarisiyor NEDEN? Çunki Bati, Yahudi kundagindaki emzikli bir bebe gibidir. Yahudinin izni olmadan nefes bile alamaz
  • Hy-hyHy-hy7 dk önce
    İsraili tanımam mı? Anasını ... tanırım.
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