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İrlanda'dan işgalci İsrail'i şok eden karar! Onaylandı

İrlanda parlamentosunun üst kanadı, terör devleti İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımına yasak getiren tasarıyı onayladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:48
İrlanda'dan işgalci İsrail'i şok eden karar! Onaylandı

İrlanda Cumhuriyeti'nde parlamentonun üst kanadını teşkil eden Senato,  bugün yapılan oylamada, İsrail’in Filistin topraklarındaki yerleşim yerlerinden mal ve hizmet alımını yasaklayan tasarıya onay verdi.

Tasarı geçen hafta komite aşamasından geçerek oylama aşmasına  gelmişti.

Parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak olan  tasarıya İrlanda hükümeti karşı çıkıyor.

İlk AB ülkesi olacak

Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

"Büyük destekle bu hayati tasarıyı yasalaştıracağız"

Tasarıyı hazırlayan bağımsız senatör Frances Black, sosyal medya  hesabından yaptığı açıklamada, “İnanılmaz! İşgal Altındaki Topraklar tasarısı  senatodaki bütün aşamaları az önce tamamladı. İrlanda yasa dışı yerleşim  ticaretini durduran ilk AB ülkesi olabilir. Şimdi parlamentonun alt kanadı Dali’ye gidecek. Büyük destekle bu hayati tasarıyı yasalaştıracağız.” ifadelerini  kullandı.

"Kaynak hırsızlığı..."

Black, daha önce yaptığı açıklamada da tasarıda yer alan yasağın,  adalet ve insan haklarına bağlı bir AB ülkesi olmanın asgari şartı olduğunu  vurgulayarak, “Hem yerleşim yerlerini yasa dışı toprak ve kaynak hırsızlığı sayıp, hem de bu suçun ürünlerinin ticaretini nasıl yapabiliriz?”  değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail karşılık verebilir

Senatodan ilk aşama onayını temmuz ayında alan tasarıyı İsrail’in Dublin Büyükelçiliği  “popülist ve tehlikeli” diye nitelendirmişti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, tasarının yasalaşma sürecindeki gelişmelere göre İsrail'in bir karşılık vermeyi gündemine alacağı kaydedilmişti.

Tasarı, Senatonun gündemine ilk olarak ocak ayında gelmiş ancak  İsrail’in, İrlanda’nın Tel Aviv Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına davet etmesi  üzerine haziran ayına kadar askıya alınmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 07:48
  1. İsrail
  2. irlanda
  3. filistin
  4. yasa

YORUM YAZ

  • FerhatFerhat40 dk önce
    Filistin de toprakni biraktilarki. Tas üstünde tas birakmadilar. Iki yüzlü bati ve onlarin ortadogudaki müslüman kiliginina bürünmüs daimi usaklari.
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