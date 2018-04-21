İsrail’i eleştiren Yahudi oyuncuyu linç ettiler!

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Ömer E. Keçeci yazdı...

Hollywood’un ünlü aktrislerinden Natalie Portman bizim de burada haberleştirdiğimiz İsrail’i tenkit eden sözleri ve bu sebeple Genesis Prize Vakfının 2 milyon dolarlık ödülünü reddeden tavrından ötürü Siyonistler tarafından çılgınca bir tepkiye maruz kaldı.

Ünlü Yahudi oyuncu İsrail’i şoke etti!

İSRAİLLİ BAKAN VE VEKİLLER HÜCUM ETTİ

Portman’ı derhal hedef alan bir isim, Netanyahu’nun partisi Likud’dan milletvekili olan Oren Hazan oldu. Hazan, daha evvel Filistinlilere karşı son derece iğrenç ve şiddetli sözleriyle defaatle haberlere düşmüş, ayrıca Filistin direnişinin sembolü haline gelen Ahed Tamimi’yi kendisi olsa tekmeleye tekmeleye hastanelik edeceğini söylemekle gündemi işgal etmişti.

İsrail hükümetini tenkit edince, “Ortadoğu’daki tek demokrasi” olmak propagandası yapan terör devletinin zalim hükümetinin milletvekili derhal ünlü oyuncuya da hücum etti: “Daha başından itibaren, Genesis Prize (ödülünü) Natalie Portman’a bahşetmek çılgınlıktı. O, bir yanda doğum yerini utanmadan kariyerinde ilerlemek için kullanan diğer yanda ise İsrail ordusunda askere gitmekten kaçınabilmesi hakikatiyle gururlu olan bir İsrailli Yahudi. O bir aktris, lakin İsrail devletinin herhangi bir onuru için kıymetsiz… İçişleri Bakanı Aryeh Deri’ye Portman’ın İsrail vatandaşlığını feshetmesi çağrısında bulunuyorum. O, İsrail’i 4 yaşında terk etti ve devletle hiçbir hakiki bağı bulunmuyor.”

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de Portman’ı hedef aldı. Regev, “olgun bir meyve gibi BDS (İsrail’e Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar hareketi) destekçilerinin eline düştüğünü duymaktan dolayı çok üzüldüm. İsrail’de doğmuş bir Yahudi aktris, İsrail’in yaratılmasının mucizevi hikâyesini ‘karanlık bir hikâye’ olarak görenlere iştirak etti” ifadelerini kullandı.

TWİTTER’IN EN ETKİLİ SİYONİSTLERİ SAYA SAYA BİTİREMEDİ

Bir kısım araştırmalara göre “Twitter’ın en etkili 25 Yahudi’si” listesi içinde yer alan Arsen Ostrovsky de sabahtan akşama kadar muhtelif vesilelerle Natalie Portman’a taarruzda bulundu. Ostrovsky evvela, “Neyin ‘rahatsız edici’ olduğunu biliyor musun Natalie Portman? Senin bazı son filmlerindeki kötü oyunculuğun! İsrail’i boykot ettiğin için yazıklar olsun sana. Senin için olan bütün saygıyı kaybettin!” sözlerini kullandığı bir twit attı.

Akşama kadar başka pek çok başka Siyonist’ten paylaşımlar yahut kendi ifadeleriyle hücuma devam eden Ostrovsky’nin bir twitinde, Portman yerine Harry Potter serisi yazarı dünyaca meşhur J. K. Rowling’in antisemitizm üzerine “büyüleyici” sözlerine bakmalarını takipçilerine önermesi de ayrıca dikkat çekti.

İsrailli diplomat Yaki Lopez de işi gücü bırakıp ünlü oyuncuyu mesele edindi. Lopez, “huzurunun yararına sana bir tavsiyede bulunayım, gelecekte de (İsrail’i) ziyaret etme” yazıp tehdit gibi algılanmaya açık bir mesaj gönderdi.

Eski Amerikan gizli servis ajanı, Cumhuriyet Partisinden siyasete girmeye çalışan ve twitterda 500.000’e yakın takipçisiyle faaliyet gösteren Siyonist kafalı Dan Bongino da hemen Portman’a atak yaptı. Bongino, “Antisemitizm yaşıyor ve sıhhatli. Natalie Portman mahcup edilmeli. Onun rol aldığı herhangi bir şeye bir daha asla bilet alma” twiti paylaşarak bir İsrail hükümeti tenkidini antisemitizme götürecek kadar zıvanadan çıktı. Böylece Siyonist odakların bu “antisemitizm” terimini her yaptıklarını “meşru” tutabilmek ve hiçbir tenkide mahal vermemek için bir silah olarak kullandıkları bir kez daha ve en net bir biçimde gözler önüne serildi.

New York Post gazetesinde editörlük yapan bir başka Siyonist Seth Mandel de, asıl rahatsız edici olanın İsrail’in değil Natalie Portman’ın bu tavrı olduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

HAHAM DA DEVREYE GİRDİ

Portman’a tepki verenler içinde Siyonist işbirlikçisi etkin bazı Hindistanlılar bile görüldü… Bunlardan Vijeta Uniyal, Netanyahu’nun Hindistan ziyareti sırasında Hindistan sinema dünyası Bollywood’un pek çok ve önde gelen oyuncularının sırıtarak birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşıp üstüne, “Hey Natalie Portman, Hindistan’ın Bollywood’u nasıl İsrail’le birlikte duruyor, bu odur. Sadece söylüyorum. #Hindistanİsrailile” notu düştü.

Tüm bu tepkiler yağmur gibi yağarken bir de devreye hahamın biri girdi. Haham Scott Bolton, meşhur Yahudi haber sitesi Jewish Telegraphic Agency’de hemen gün içinde Natalie Portman’a hitaben bir yazı yazdı. Yazısında haham, “İsrail’i sev. Onu olduğu gibi onayla. Git ödülünü kabul et, ve onu iki devletli bir vizyonu paylaşan Filistin ve İsraillilerle paylaşmayı onayla” mesajı verdi.

TÜRKİYE’YE DEMOKRASİ DERSİ VERMEYE KALKANLARIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Türkiye’ye her şeyi fırsata çevirerek “demokrasi” mefhumunu alet edinip ikide bir ayar vermeye kalkan Amerika ve Avrupalıların, Siyonist devlet kademelerinden tutun hemen diğer bütün unsurlarına kadar yayılan ve sadece bir hükümet tenkidinden kaynaklanan şu müthiş linç girişimi karşısında İsrail’e karşı nasıl tavır takınacakları ise hemen herkesin malumu.

Bu suretle Natalie Portman özelinde yaşanan vaka, bir yanda “antisemitizm” diğer yanda “demokrasi” mefhumlarının nasıl bir silah olarak kullanıldığını en açık surette ve bir kez daha göstermiş, bu terimlerin kendi manalarına göre hareket edilmesinin esasen doğru düzgün umursanmadığını sarahatle ve yeniden gözler önüne sermiştir.