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İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu terk ettiler

Parlamentolararası Birlik Genel Kurulunda konuşan Kuveyt Milli Meclis Başkanı Merzuk El Ganim,İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu söyledi. Eleştirilere dayanamayan İsrail heyeti salonu terk etti.

16 Ekim 2018 Salı 14:20
İsrail'i çıldırtan konuşma! Salonu terk ettiler

Kuveyt Milli Meclis Başkanı Merzuk El Ganim, Parlamentolararası Birlik Genel Kurulunda İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu söyleyince, İsrail meclisi üyeleri salonndan ayrıldı.

Ulus devleti yasasına eleştiri

Kuveyt Milli Meclis Başkanı Merzuk El Ganim, İsviçre'de, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen Parlamentolararası Birlik 139. Genel Kurul Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı. Ganim yaptığı konuşmada, Filistin topraklarında İsrail'in politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Ganim, İsrail Meclisinde kabul edilen "Yahudi Ulus Devleti" yasasını kınayarak, İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu vurguladı. Ganim konuşmasında ayrıca, işgale ve adaletsizliğe karşı 70 yıldır onurlu bir direniş gösteren Filistinlilere selamlarını iletti.

Alkış aldı

Ganim'in konuşması salonda bulunan İsrail heyetini kızdırdı. İsrail heyeti Ganim'in konuşmasına tepki göstererek, salonu terk etti. Ganim'in konuşması, salondaki diğer meclis temsilcilerinden büyük alkış aldı.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 14:20
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