İsrail'e yaptırım çoğalırken ABD'li Senatör Van Hollen'dan İsrail Maliye Bakanı'na çağrısı!

Maryland Senatörü Van Hollen, ABD Senatosunda yapılan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın katıldığı oturumda, İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki mali süreci ve İsrail'in son dönemdeki kısıtlamalarını değerlendirdi.

Van Hollen, İsrailli ekonomi yönetiminin kasıtlı olarak Filistin'in yasal hakkı olan vergi gelirlerini kestiği ve bunun karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.

ABD yönetiminin kısa süre önce çıkardığı kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da istikrar ve düzeni bozan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırımın önünü açtığını hatırlatan Van Hollen, İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in bu son kararlarıyla bölgede istikrar ve düzeni bozmaya çalıştığını savundu.

Van Hollen, söz konusu kararnameye atıf yaparak, "Bay Smotrich'in adımları açıkça bu tanıma uymaktadır, dolayısıyla yönetime Bay Smotrich'e yaptırım getirmesi çağrısında bulunuyorum. Bu, Filistin yönetiminin tüm fonlarını kesme çabaları bağlamında yarattığı istikrarsızlığa karşı doğru bir adım olacaktır." dedi.

İsrailli Bakan'ın bölgedeki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere kapı açan politikalarını da eleştiren Van Hollen, bu konuda da Amerikan politikasının çizgisinin belli olduğunu ve İsrail'in adımlarının buna ters düştüğünü kaydetti.

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ABD Hazine Bakanı Yellen da Van Hollen'ın değerlendirmelerini not aldığını ve konuyu ilgili ekiplerle görüşeceğini belirtti.

Aşırı sağcı bakan, Filistin yönetiminin vergi gelirlerini durdurmuştu

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan saldırılardan bu yana geçen süredeki vergi gelirlerinin tamamını Filistin yönetimine devretmeyi reddetmişti.

İsrail, Filistin'in ithal ettiği malların gümrük vergilerini "Filistin yönetimi adına" topluyor ve Filistin'e ortalama aylık 190 milyon dolar ödeme yapıyor.

Kasım ayında Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye tahsis edilen miktarı keserek yaptığı ödemeyi (yaklaşık 162 milyon dolar) kabul etmeyerek İsrail'e iade etmişti.

Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki tutuklulara, ailelerine ve şehit ailelerine maddi yardım yapmasına itiraz eden İsrail yönetimi, 2018'de Filistinlilerin gümrük vergilerinden bir kısmını kesme hakkına ilişkin kanun çıkarmıştı.

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü arasında 1994'te imzalanan Paris Ekonomi Protokolü gereğince İsrail yönetiminin, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistinliler adına topladığı yıllık 2 milyar doları, Filistin hazinesine aktarması gerekiyor.

Biden'dan işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik kararname

ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini şubat ayında imzalamıştı.

Söz konusu kararnamede, işgal altındaki Batı Şeria'da barış, düzen ve istikrarın bozulmasına neden olabilecek her türlü eyleme karışan kişilerin yaptırım listesine alınabilmesi öngörülüyordu.

Yaptırım listesine alınan kişiler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.