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İsrail'e tokat gibi cevap: Filistin'in tanınması geri dönülemez bir karar

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, selefi bir önceki devlet başkanı döneminde alınan Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararının "geri dönülemez" olduğunu söyledi.

04 Eylül 2018 Salı 10:11
İsrail'e tokat gibi cevap: Filistin'in tanınması geri dönülemez bir karar

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, selefi Juan Manuel Santos döneminde alınan Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararının "geri dönülemez" olduğunu belirtti. 

Duque, Caracol Radio'da katıldığı programda, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un görev süresinin bitimine çok az süre kala aldığı kararı muhafaza edip etmeyeceği sorusuna "Bu, geri dönülemez bir karardır." yanıtını verdi. 

Kolombiya anayasasının devlet başkanlarına dış politikada ülkeyi temsil etme yetkisi verdiğini anımsatan Duque, Nobel Barış ödüllü Santos'un karar ilan edilmeden önce kendisini bu hususta bilgilendirdiğini söyledi. 

"Belki daha derin bir anayasal tartışma yapmadan karar alınması zararlı olmuştur." diyen Duque, şöyle devam etti:

"Sanırım, başka bir tartışma yaparak daha kazançlı çıkabilirdik ama artık bu geri dönülemez bir noktada. Uluslararası toplumun parçası devletler olarak bizler, çözümler dururken sorunun bir parçası olamayız. Bu çözüm de istikrarlı ve kalıcı bir barışa götürebilecek iki devletli formüldür."

NE OLMUŞTU?

Görev süresi 7 Ağustos'ta sona eren eski Devlet Başkanı Santos'un 3 Ağustos’ta aldığı kararla Kolombiya, Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

İsrail'in Bogota Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklamayla kararın kendileri için "sürpriz ve hayal kırıklığı" olduğunu duyurmuş, Büyükelçi Marco Sarmoneta da Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez'i ziyaret ederek duydukları rahatsızlığı iletmişti. 

Sarmoneta, Santos'un kararını, "Sadık bir müttefike atılmış, üstelik hem ülkeler hem de liderler arasındaki yakınlıkla ve ilişkilerin kalitesiyle çelişen bir tokat" olarak nitelemişti. 

Nüfusu 49 milyonu aşan Kolombiya, 15 Kasım 1988'de bağımsızlığını ilan eden Filistin devletini tanımayan tek Latin Amerika ülkesi oldu.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 10:11
  1. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
  2. manuel Santos
  3. İsrail
  4. Kolombiya

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