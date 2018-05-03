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İsrail'e şok! Güvendiği dağlara kar yağdı

Terör devleti İsrail, İran konusunda güvendiği ülkelerden biri olan Almanya'dan beklediği desteği göremedi. Alman Dışişleri Bakanı Maas, Netanyahu'nun tam aksine İran'ın nükleer anlaşmaya aykırı davranmadığını söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:08
İsrail'e şok! Güvendiği dağlara kar yağdı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İsrail'in İran'a yönelttiği suçlamalarla ilgili incelemeleri sırasında şimdiye kadar İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine dair herhangi bir ipucuna rastlamadığını söyledi.

Maas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "Kurumun bunu da incelediğini, iddiaların yeni olmadığını ve şimdiye kadar elde edilebilen bilgilere göre anlaşmanın ihlal edildiğine dair herhangi bir tespitte bulunmadığını" söyledi.

 

Almanya Dışişleri Bakanı Maas incelemelerin süreceğini ve çalışmaları dikkatle izlemekte olduklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:08
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