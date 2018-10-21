İsrail'e soğuk duş! Anlaşmalar iptal edildi

Kral Abdullah, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "El-Bakura ve El-Gamr her zaman önceliklerimizin başında gelmiştir. Oslo Anlaşması'nın 2 ekiyle ilgili kira sözleşmelerini bitirme kararımız, Ürdün ve Ürdünlüler için gereken her şeyi yapma isteğimizden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Ürdün, 1994 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'nın 1B ve 1C ekleri gereği El-Bakura ve El-Gamr arazilerini İsrail'e kiralamıştı. Söz konusu kira sözleşmelerinin tarihinin 25 Ekim'de son bulacak olması, sözleşme akitlerinin yenilenip yenilenmeyeceği tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Bu kapsamda geçen hafta milletvekilleri ve Avukatlar Sendikası, kira sözleşmelerinin yenilenmemesi amacıyla, siyasi ve hukuki girişimlerde bulunmuştu.