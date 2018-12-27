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"İsrail'e para veriyoruz onlar da kendilerini iyi koruyorlar"

- ABD Başkanı Donald Trump: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusuna ilişkin) İsrail'e her yıl 4,5 milyar dolar veriyoruz, İsrail kendisini gayet iyi koruyor"

27 Aralık 2018 Perşembe 17:54
"İsrail'e para veriyoruz onlar da kendilerini iyi koruyorlar"

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın Suriye'den çekilmesinin İsrail'i nasıl etkileyeceği sorusunu, "Tel Aviv yönetimine yıllık 4 buçuk milyar dolar verdiklerini ve İsraillilerin kendilerini gayet iyi koruduklarını" söyleyerek cevapladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Trump dün Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin dönüşünde, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının İsrail'e etkisine ilişkin bir soruyu Trump, "İsrail'e her yıl 4,5 milyar dolar veriyoruz, İsrail kendisini gayet iyi koruyor." şeklinde cevapladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğünü belirten Trump'ın, şunları söylediği aktarıldı:

"Netanyahu'ya, 'Biliyorsunuz, İsrail'e yıllık 4 buçuk milyar dolar veriyoruz ve siz kendinizi gayet iyi koruyorsunuz' dedim. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıyan benim. Bunu yapmaya istekli olan da bendim. Bu işler böyle, İsrail'e çok iyi bakacağız. İsrail iyi olacak. İsrail'e 4,5 milyar dolar veriyoruz. Eğer ki kayıtlara bakarsanız bundan çok daha fazlasını verdiğimizi de göreceksiniz."

Başbakan Netanyahu, "İsrail'in ABD kararı üzerinde çalışacağı ve her koşulda kendi güvenliğini sağlamaya devam edeceği"ni söyleyerek, Trump'ın kararını açıktan eleştirmekten kaçınmıştı ancak, Washington'ın çekilme kararı İsrail'de endişeyle karşılanmıştı.

İsrail medyasında, İsrail'in Suriye'de özellikle İran'a karşı yalnız kalacağı yönünde haberler yer almış, Trump kararından dolayı sert bir şekilde eleştirilmişti.

- İsrail en çok yardım alan ülke

İki ülke arasında ilk olarak 2007'de George W. Bush'un başkanlığı döneminde 10 yıllık bir yardım paketi anlaşması yapılmıştı. Toplamda 30 milyar dolarlık bu anlaşma 2009-2018 dönemini kapsıyordu.

Bush'un yerine gelen eski Başkan Barack Obama ise 2016 yılında İsrail'le benzer bir anlaşma yapmış ve 2019-2028 arasını kapsayan 10 yıllık güvenlik yardımına ilişkin mutabakat zaptı imzalamıştı.

Trump, ABD Başkanı Obama döneminde imzalanan ve İsrail'e 38 milyar dolarlık askeri destek içeren 10 yıllık mutabakat zaptını överek, anlaşmayı devam ettireceğini belirtmişti.

İsrail, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'nin en çok yardım gönderdiği ülkelerin başında geliyor.

ABD Kongresi Araştırma Servisinin rakamlarına göre, Washington yönetimleri İsrail'e bugüne kadar 130 milyar doların üzerinde yardım gönderdi. Bu yardımların çok büyük bölümü askeri alanda yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:54
  1. İsrail
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