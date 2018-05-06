İsrail'e karşı intikam yemini edip duyurdular!

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, dünkü patlamadan İsrail'in sorumlu olduğu yinelenerek, "Patlamada şehit olan mücahitlerimiz, Siyonist düşman (İsrail) tarafından Filistin direnişine karşı hazırlanan ciddi bir güvenlik olayını takip etmelerinin ardından İsrail'in Gazze'deki en büyük casusluk sistemini çökertmeyi başarmışlardır." denildi.

Etkisiz hale getirilen söz konusu casusluk sistemine "İsrail ile onun istihbarat servisi tarafından büyük önem verildiği ve desteklendiği" belirtilen açıklamada, bu büyük olayda son derece önemli yönlerin olduğu ve ilerleyen zamanlarda bunların ayrıntılı bir şekilde Filistin halkıyla paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail'in işlediği bu suça karşılık "intikam yemini" edilen açıklamada, "karşılığının acı" olacağı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde meydana gelen patlamada,Tahir İsam Şahin (29), Visam Ahmed Ebu Mahruk (37), Musa İbrahim Selman (30), Mahmud Velid el-Üstaz (34), Mahmud Muhammed et-Tavaşi (27) ve Mahmud Said Hilmi el-Kayşavi (27) adındaki 6 Filistinlinin şehit edildiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtmişti.

İsrail ordusu ise 6 Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze'deki patlamayla bir ilgisinin olmadığını duyurmuştu.