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İsrail'e girişi engellenen Amerika'lı öğrenci hukuk savaşını kazandı

İsrail'i boykot hareketine destek verdiği gerekçesiyle İsrail polisinin ülkeye sokmadığı Amerika'lı öğrenci Alkasım hukuk mücadelesini kazandı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:38
İsrail'e girişi engellenen Amerika'lı öğrenci hukuk savaşını kazandı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Alkasım'ın İsrail'e alınmaması sebebiyle  açtığı ve dün duruşması yapılan davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS  hareketine destek verdiği gerekçesiyle ülkeye alınmayan ve 2 haftadan uzun  süredir Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tutulan Alkasım'ın itirazını  haklı buldu ve ABD'li öğrencinin ülkeye girişine izin verilmesine hükmetti.

ABD'li öğrencinin, havalimanındaki gözetim merkezinden ne zaman  serbest bırakılarak ülkeye girişine izin verileceği henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Dedesi Filistinli olan ABD vatandaşı Lara Alkasım, Kudüs İbrani  Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi almak amacıyla 2 Ekim'de İsrail'e  gelmişti.

İsrail polisi, öğrenci vizesi bulunan Alkasım'ın ülkeye girişine BDS  hareketinin destekçisi olduğu gerekçesiyle izin vermemişti.

Lara Alkasım, polisin kararının ardından ülkesi ABD'ye dönmeyi  reddederek mahkemeye başvurmuş, ancak itirazı Tel Aviv Yerel Mahkemesi tarafından  kabul edilmemişti.

Alkasım, bunun üzerine pazar günü İsrail Yüksek Mahkemesi'ne  başvurmuştu.

ABD'li öğrenci Alkasım, 2 Ekim'den bu yana Ben Gurion Havalimanı'nda  tutuluyor.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:38
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