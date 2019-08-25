BAE’de şüpheli ölüm... “İsrail gerçek düşmanımız” dedi ve 4 gün sonra öldü!

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Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yayın yapan el-Haliç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve ünlü şair Habib es-Sayiğ, geçtiğimiz salı günü vefat etti. Şiir ve yazılarıyla tanınan es-Sayiğ’in vefatının ardından BAE Başbakanı M. Raşid âl Maktum başta olmak üzere pek çok devlet adamı ve yazar, şair için başsağlığı mesajı yayınlarken, Sayiğ’in anî ölümü kuşkulu bulundu. Sayiğ’in ölüm sebebiyle alakalı bir bilgiye yer verilmedi.

Son sözleri “İsrail gerçek düşmanımız” oldu

Sayiğ’in vefatından önce üzerinde durduğu son konu ise Arap ülkelerinden İsrail’e yönelik artan ziyaretler ve Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımları oldu. Sayiğ, bu konuda 16 Ağustos’ta yazdığı yazıda “İsrail gerçek düşmanımız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Sayiğ’in bu açıklamaları, bölge basınında geniş yer tuttu.

Dahlan mı öldürdü?

Sayiğ’in şüpheli ölümünün arkasında ise “Ortadoğu’nun kiralık katili” olarak bilinen Muhammed Dahlan’ın olduğu öne sürüldü. 16 Ağustos’ta “İsrail gerçek düşmanımız” diyen Sayiğ’in 20 Ağustos’taki ani ölümünün arkasında BAE rejimiyle iş tutan karanlık adam Muhammed Dahlan olma ihtimali üzerinde duruluyor.