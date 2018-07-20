Gazze'den İsrail'e cevap gecikmedi! 1 terörist öldürüldü

Terör devleti İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, bir terörist İsrail askeri sınırın Gazze tarafından açılan ateş sonucu öldü.

Açıklamada, ölen İsrail askerinin ne zaman vurulduğuna dair herhangi bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiğini söylemiş, saldırıların ne zaman sona ereceğine ilişkin ise herhangi bir yorum yapmamıştı.

GAZZE'YE AĞIR BOMBARDIMAN

Terör devleti İsrail, sınırdaki askerlerine ateş açıldığını ileri sürerek bugün öğleden sonra Gazze'yi savaş uçakları ve tanklarla vurmuştu.

Bu saldırıların ardından gerginliğin tırmandığı bölgede, İsrail ordusunun yeni saldırılar başlattığı bildirildi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada gün boyu Gazze'ye düzenlenen saldırılarda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 15 hedefin vurulduğunu duyurdu.

Ordunun yüksek alarm seviyesinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Hamas, gerilimi tırmandırmayı seçti ve bu eylemlerin sonuçlarına katlanacaktır. İsrail ordusu şu anda (Gazze’de) çeşitli yerlere saldırı düzenliyor." ifadelerine yer verilmişti.