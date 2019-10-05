İsrail’e ajanlık yapan Rus gazeteci Yulia Yuzik İran’da esnelendi

Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, Rus gazeteci Yulia Yuzik’in İran’da İsrail’in istihbarat servisine ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Pasaportuna da el konuldu

Açıklamada Rus gazeteci Yulia Yuzik'in, İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Rusya'dan İran'a eşiyle birlikte giden Yulia Yuzik'in havaalanında pasaportuna el konulduğu aktarıldı.

Gazetecinin oteline ulaştığında ise İran Devrim Muhafızları'ndan bir ekibin otele giderek gazeteciyi gözaltına aldığı, ardından tutukladığı belirtildi.

Rusya tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada gazetecinin gözaltına alınma sebebi ile ilgili araştırma başlatılarak, İran tarafıyla iletişime geçildiği ifade edildi.

Rus basını bazı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in İsrail ajanı olmak suçlamasıyla tutuklandığını iddia etti.

Diğer taraftan, konuyla ilgili bilgi edinmesi amacıyla İran'ın Rusya Büyükelçisi'nin Moskova'da Rusya Dışişleri Binası'na çağrıldığı bildirildi.

Rusya: Serbest bırakılacak

İran’ın Moskova Büyükelçisi, İran’ın başkenti Tahran’da gözaltına alınan Rus gazeteci Yulia Yuzik’in serbest bırakılacağını açıkladı.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan pasaportuna el konulan ardından kaldığı otelde İran Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alınan Rus gazeteci Yulia Yuzik ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yaptı.

Açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai ile gözaltına alınan gazeteci ile ilgili görüşme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “4 Ekim’de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ile İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai arasında tutukluluk koşullarının öğrenilmesi amacıyla görüşme gerçekleşmiştir. Mehdi, Yuzik’in savcılık birimleri tarafından gözaltına alınmasını doğruladı. Mehdi tarafından Yuzik’in sorgu işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakılacağı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.