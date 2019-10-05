0553 313 94 23

İsrail’e ajanlık yapan Rus gazeteci Yulia Yuzik İran’da esnelendi

Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, Rus gazeteci Yulia Yuzik’in İran’da terör devleti İsrail’in istihbarat servisine ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:36
İsrail’e ajanlık yapan Rus gazeteci Yulia Yuzik İran’da esnelendi

Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği, Rus gazeteci Yulia Yuzik’in İran’da İsrail’in istihbarat servisine ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama, dünya gündemine bomba gibi düştü.

Pasaportuna da el konuldu

Açıklamada Rus gazeteci Yulia Yuzik'in, İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Rusya'dan İran'a eşiyle birlikte giden Yulia Yuzik'in havaalanında pasaportuna el konulduğu aktarıldı.

Gazetecinin oteline ulaştığında ise İran Devrim Muhafızları'ndan bir ekibin otele giderek gazeteciyi gözaltına aldığı, ardından tutukladığı belirtildi.

Rusya tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada gazetecinin gözaltına alınma sebebi ile ilgili araştırma başlatılarak, İran tarafıyla iletişime geçildiği ifade edildi.

Rus basını bazı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in İsrail ajanı olmak suçlamasıyla tutuklandığını iddia etti.

Diğer taraftan, konuyla ilgili bilgi edinmesi amacıyla İran'ın Rusya Büyükelçisi'nin Moskova'da Rusya Dışişleri Binası'na çağrıldığı bildirildi.

Rusya: Serbest bırakılacak

İran’ın Moskova Büyükelçisi, İran’ın başkenti Tahran’da gözaltına alınan Rus gazeteci Yulia Yuzik’in serbest bırakılacağını açıkladı.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan pasaportuna el konulan ardından kaldığı otelde İran Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alınan Rus gazeteci Yulia Yuzik ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yaptı.

Açıklamada Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırılan İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai ile gözaltına alınan gazeteci ile ilgili görüşme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “4 Ekim’de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov ile İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai arasında tutukluluk koşullarının öğrenilmesi amacıyla görüşme gerçekleşmiştir. Mehdi, Yuzik’in savcılık birimleri tarafından gözaltına alınmasını doğruladı. Mehdi tarafından Yuzik’in sorgu işlemlerinin tamamlanmasından sonra serbest bırakılacağı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 12:36
  1. Yulia Yuzik
  2. İsrail istihbarat servisi
  3. Rusya
  4. İran
  5. İran Devrim Muhafızları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağkur’luya EYT müjdesi son dakika
    1. EYT erken emeklilik ne zaman çıkacak?..
    2. Gençlerin 'ayakkabı' şakası hastanede..
    3. Cezaevi firarisi damda uyurken enselendi
    4. Erdoğan'ın konuşması sonrası namlular..
    5. AK Partili İbrahim Aydemir’den..
    6. Erdoğan'ın 'anlaşıldı' paylaşımına..
    7. Yüksek Seçim Kurulu 225 memur alımı..
    8. Bağdat'ta gösterilerin etkisi devam..
    9. Fenerbahçe'den sürpriz Ozan Tufan..
    10. Rusya İdlib'e 24 gün sonra yeniden..
    11. Kırmızı ve gri kategoride aranan 2..
    12. TSSF Başkanı Şahin Özen: Bu sene bütün..
    13. Bakan Albayrak duyurdu: Fiyatlara..
    14. Liselerde 'akran kardeşliği' ile okula..
    15. Yeşil Burun Adaları kıyılarında..
    16. Anadolu Selçuklu'yu anlatmak için..
    17. Enflasyonun direncini kıracak tedbir..
    18. EYT son dakika haberi! Bağkur’lular da..
    19. İsrail’e ajanlık yapan Rus enselendi
    20. Fethiye'de çok sayıda su baskını yaşandı
    21. 'HDP’den kızımı istiyorum'
    22. Cerablus ve Başköy'de şiddetli..
    23. MİT tırlarını durdurmak için 'karar..
    24. Depremden sonra az katlı ve müstakil..
    25. Erdoğan'la ilgili gelen notu gören..
    26. Süs bitkilerinde ihracatda hedef 125..
    27. 4 milyon TL ödülle aranıyorlardı!..
    28. Kapalı cezaevinde hafızlar koğuşu
    29. Asırlık çınardan 'uzun yaşam' sırları
    30. İstanbul'da 5 katlı binada korkutan..
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    Irak’ta İran ateşi! İşsizlik, yolsuzluk bahane; Tahran yanlısı Şiiler ayaklandı
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    Adım adım yaklaşıyor! Başkan Erdoğan’ın koyduğu yüzde 45’lik büyüme hedefine
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    2019-2020 eğitim öğretim yılı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
    Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?
    Kulak temizliği nasıl yapılmalı?