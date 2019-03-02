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İsrail’e "AA foto muhabirini serbest bırak" çağrısı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü:"RSF olarak İsrail'e Mustafa Kharouf'u serbest bırakmasını ve kendisine oturma izni verilmesi çağrısı yapıyoruz"

02 Mart 2019 Cumartesi 22:25
İsrail’e "AA foto muhabirini serbest bırak" çağrısı

KUDÜS (AA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), İsrail'den, bir ayı aşkın süredir gözaltında tuttuğu ve sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya olan Anadolu Ajansının (AA) Filistinli foto muhabiri Mustafa Kharouf'u (32) serbest bırakmasını istedi.

RSF'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, evli ve bir çocuk babası Kharouf'u, "açıklanmayan güvenlik gerekçesiyle" ailesinden ve yaşadığı yer olan işgal altındaki Doğu Kudüs'ten koparmak istediği belirtildi.

Kharouf'un çocukluğundan bu yana Doğu Kudüs'te yaşadığına ancak birçok Filistinli gibi AA foto muhabirine de oturma izni verilmediğine işaret edildi.

Açıklamada, Kharouf'un uzun yıllardır Kudüs'te yaşanan olayları takip ettiği de belirtilerek, "RSF olarak İsrail'e Mustafa Kharouf'u serbest bırakması ve ona oturma izni vermesi çağrısı yapıyoruz. Sadece mesleği olan gazeteciliği yapması sebebiyle o sınır dışı edilir ve hiçbir bağı bulunmadığı bir ülkeye (Ürdün) gönderilirse bu asla kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

- Kharouf 40 gündür gözaltında tutuluyor

İsrail yönetimi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan AA foto muhabiri Kharouf'u (32) "oturma izni olmadığı" gerekçesiyle sınır dışı etmeye çalışıyor.

İsrail güçlerince, 22 Ocak'ta Doğu Kudüs'teki evinden gece saatlerinde gözaltına alınan Kharouf, 40 gündür İsrail'e ait Givon Sınır Dışı Merkezi'nde gözaltında tutuluyor.

Gözaltına alındığından bu yana 3 defa mahkemeye çıkarılan Kharouf hakkında henüz kararı verilmese de İsrail savcısı AA foto muhabirinin "oturum izni" olmadığı için Doğu Kudüs'ten çıkarılarak Filistin topraklarının dışına sürülmesini talep ediyor. İsrail makamları Kharouf'u zorla Ürdün'e göndermek istiyor.

Babasının çalışmak için gittiği Cezayir'de 1986'da doğan Kharouf, ailesiyle 12 yaşındayken Doğu Kudüs'e yerleşti. O günden bu yana oturum izni almak için uğraşan Kharouf'a aradan geçen 20 yıla rağmen gereken izin verilmedi.

Doğu Kudüs'te oturum izni yerine geçen "Kudüs kimliği" sahibi Temam ile evlenen Kharouf, 2016'da "aile birleşimine" başvursa da bu girişiminden de sonuç alamadı.

İsrail makamları Kharouf'u sınır dışı ederse eşi Temam ve 1,5 yaşındaki kızı Asya'dan koparılmış olacak.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 22:25
  1. Doğu Kudüs
  2. İsrail
  3. Mustafa Kharouf
  4. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF)

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