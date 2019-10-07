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İşte yeni Kudüs planı! İsrail'i Türkiye korkusu sardı

Terör devleti İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Kudüs'te Türkiye'nin etkisini azaltma ve Ürdün etkisini artırma planı yaptığı öğrenildi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 13:59
İşte yeni Kudüs planı! İsrail'i Türkiye korkusu sardı

İsrail Hayom gazetesi Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sözlerine atıfla "Osmanlı İmparatorluğu günleri sona erdi" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Kudüs'teki Türkiye etkisini azaltmaya ve oluşacak boşluğu Ürdün ile doldurmayı tasarladığı bir plan içerisinde olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Kudüs'teki Osmanlı mirası sebebiyle Arap nüfusu üzerindeki nüfuza sahip olduğunu belirten gazete, buna karşı bir plan hazırlandığı fakat planın İsrail'i Ankara ile direkt olarak karşı karşıya getireceği için kararın Güvenlik Kabinesi tarafından görüşüleceğini belirtti.

Müslüman kardeşler "Ankara ile yakın örgüt" olarak tanımladı

Haberde bu plan kapsamında Müslüman Kardeşler örgütünün İsrail'de "yasadışı dernek" olarak ilan edileceği belirtildi.

TİKA için koordinasyon şartı

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Kudüs'teki faaliyetleri için yıllık 12 milyon dolar harcama yaptığı belirtilirken, TİKA'nın buradaki faaliyetleri öncesinde İsrail ile koordinasyon içerisinde olması gerektiğinin de plana dahil olduğu kaydedildi.

Ayrıca söz konusu planın mimarlarının Kudüs'ün, Kudüs'teki TİKA başkanının yenilenmemesini de istediği kaydedildi.

Kişiler arasındaki iletişim engellenecek

Plan kapsamında İslam Vakfı üyeleri arasındaki iletişimin de kısıtlanacağı kaydedildi.

Ürdün'ün rolünü kuvvetlendirmek

Haberin sonunda sözlerine yer verilen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Ürdün'ün Türkiye yerine Kudüs'te daha "makbul" bir ortak olduğuna ilişkin sözleri aktarıldı. Katz, bu sözlerinde "İsrail ile Ürdün arasındaki barış anlaşmasına uygun olarak, Ürdünlüler Kudüs'te  İslam'ın kutsal yerleriyle ilgili olarak özel bir konuma sahipler ve Erdoğan'ın Ürdün'ün statüsüne zarar vermesine izin vermeyeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 13:59
  1. Ankara
  2. Yisrael Katz
  3. İsrail
  4. Kudüs

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