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İsrail'den yeni İran iddiası: Nükleer anlaşma...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile P5 1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan ve aldatmalarına dayandığını öne sürdü.

03 Mayıs 2018 Perşembe 01:14
İsrail'den yeni İran iddiası: Nükleer anlaşma...

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun Japon mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarını yinelediği kaydedildi.

Netanyahu, "İran nükleer programıyla ilgili tüm planlarını korumayı başardı. Ancak nükleer silah istemeyenler plan yapmıyorlar ya da planlarını korumuyorlar. Bu anlaşma (Tahran ile P5 1 ülkeleri arasındaki anlaşma) İran'ın yalanlarına ve yanlış bilgisine dayanan kötü bir anlaşmadır." dedi.

İsrail ile Japonya arasındaki iş birliğine vurgu yapan Netanyahu, özellikle teknoloji alanındaki çalışmalara dikkati çekti.

Japonya Başbakan Abe ise beraberinde getirdiği iş adamları heyetine de işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Abe ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu yakın zamanda Japonya'ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Japonya Başbakanı Abe'nin İsrail ziyareti bir gün sürdü. Abe, Ortadoğu turu kapmasında dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 01:14
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