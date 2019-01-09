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İsrail'den "yabancı bir ülke seçimlere müdahale çabasında" iddiası

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:49
İsrail'den "yabancı bir ülke seçimlere müdahale çabasında" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Başkanı Nadav Argaman, yabancı bir ülkenin İsrail genel seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, pazartesi günü bir açık oturumda konuşan Argaman, adını paylaşmadığı yabancı ülkenin, sosyal medya sitelerinde asılsız haberler yayma yoluyla genel seçimlere müdahale çabasında olduğunu söyledi.

İsraillilere, sosyal paylaşım platformlarında denk gelmeleri durumunda bu tür çabaları kendilerine bildirme çağrısında bulunan Argaman, "Bu aşamada, söz konusu ülkenin siyasi çıkarını belirlemek mümkün değil. Ancak müdahalede bulunacak. Ne dediğimi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Argaman, İsrail'in bu çabaları engelleme için gerekli donanıma sahip olduğunu kaydetti.

Yediot Ahronot gazetesi haberinde, Rusya'nın daha önce başta ABD olmak üzere bazı ülkelerdeki seçimlere müdahaleyle suçlandığını aktardı, ancak bu yorumuyla Argaman'ın sözleri arasında bir bağlantı kurmadı.

- Yazılım şirketinden siber saldırı uyarısı

Öte yandan Haaretz gazetesinin haberine göre de İsrail CheckPoint yazılım geliştiricisi şirketi, seçim öncesi sürecin her zaman olduğundan daha fazla siber saldırı tehdidine açık olduğunu belirtti.

Şirket bu tehditlerden en önemlilerini "seçmen bilgilerini çalma, rakip partilerin bilgisayar sistemlerine sızma, internet sitelerinin kapatılması ve sosyal paylaşım sitelerinde asılsız bilgilerin yayılması" şeklinde sıraladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon partilerinin başkanları 25 Aralık'ta erken seçim kararı almıştı.

Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edilmişti. İsrail basını da erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:49
  1. Genel seçimler
  2. İsrail
  3. Nadav Argaman

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