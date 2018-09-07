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İsrail'den teröre destek itirafı

Ortadoğu’da yaşanan iç karışıklıkların tetikleyicisi ve destekçisi olan katil İsrail’den DAEŞ başta olmak üzere birçok terör grubuna destek itirafı geldi. İsrail’in hükümet yanlısı gazetesi Jerusalem Post, önceki akşam sitesinden “Ordu teyit etti: İsrail, Suriye’de terörist gruplara silah verdi” başlıklı haberi geçti. Ancak bir süre sonra haber siteden tamamen kaldırıldı.

07 Eylül 2018 Cuma 13:45
İsrail'den teröre destek itirafı

ÖMER FARUK ŞAHİN  ANKARA

Ortadoğu’da yaşanan iç karışıklıkların tetikleyicisi ve destekçisi olan katil İsrail’den DAEŞ başta olmak üzere birçok terör grubuna destek itirafı geldi. İsrail’in hükümet yanlısı gazetesi Jerusalem Post, önceki akşam sitesinden “Ordu teyit etti: İsrail, Suriye’de terörist gruplara silah verdi” başlıklı haberi geçti. Ancak bir süre sonra haber siteden tamamen kaldırıldı. Siyonist İsrail’in ordu yetkililerinden gelen itirafı Akit’e değerlendiren uzmanlar ise “İsrail’in desteği ile güçlenen direnişçiler Esad  ile çatışmaya girdikçe ABD’nin bölgeye müdahalesinin önü açılacak” dediler.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beril Dedeoğlu, “Gayet açık ama şaşırtıcı değil. Suriye’deki olaylara İsrail’in dahil olmadığını düşünmek mümkün değil. İsrail, Esad’a karşı olan bütün gruplara desteği vermiş olabilir. Bu örgütlerden biri olan DEAŞ. Esad’a karşı olan direnişçiler direndiği sürece Esad güçleri bastırmak için çalışacak. Esad çatışmaya girdikçe  ABD’nin bölgeye müdahalesinin önü açılacak. Bu noktada ABD’nin Suriye’de önünün açılması amaçlanmış olabilir” ifadelerini kullandı.

KAOSTAN İSRAİL YARAR SAĞLIYOR

Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli ise, “Arap Baharı’nın ismi bile Yahudi sermayesince konulmuşken böylesi bir gelişme şaşırtıcı değil. Ortadoğu’daki söz konusu kaostan en çok yarar elde eden devletlerden biri İsrail’dir. İsrail bu silahları bu örgütlere vererek Esad yönetimi zayıflatmak istedi ama ortadan kaldırmak istemedi. Demokratik bir Suriye, bölgede İsrail’in işine gelmez. İsrail bunu bildiği için Esad’a karşı savaşanlara silahları verdi, Esad’ı masaya oturmaya mecbur bırakarak çıkar sağlamak istedi” dedi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 13:45
  1. Ordu
  2. Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı
  3. Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli
  4. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beril Dedeoğlu
  5. ortadoğu
  6. DAEŞ örgütü
  7. israil

YORUM YAZ

  • VAGIFVAGIF1 sa önce
    sIZINKILERONLARA NE VERDI ? ADANA PAXLAVASIMI???
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    sadece onunla sınırlı değil içimizdeki zengin , güçlü ,sinsi yahudilerede dikkat ediniz.zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
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