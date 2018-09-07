İsrail'den teröre destek itirafı

ÖMER FARUK ŞAHİN ANKARA

Ortadoğu’da yaşanan iç karışıklıkların tetikleyicisi ve destekçisi olan katil İsrail’den DAEŞ başta olmak üzere birçok terör grubuna destek itirafı geldi. İsrail’in hükümet yanlısı gazetesi Jerusalem Post, önceki akşam sitesinden “Ordu teyit etti: İsrail, Suriye’de terörist gruplara silah verdi” başlıklı haberi geçti. Ancak bir süre sonra haber siteden tamamen kaldırıldı. Siyonist İsrail’in ordu yetkililerinden gelen itirafı Akit’e değerlendiren uzmanlar ise “İsrail’in desteği ile güçlenen direnişçiler Esad ile çatışmaya girdikçe ABD’nin bölgeye müdahalesinin önü açılacak” dediler.

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Beril Dedeoğlu, “Gayet açık ama şaşırtıcı değil. Suriye’deki olaylara İsrail’in dahil olmadığını düşünmek mümkün değil. İsrail, Esad’a karşı olan bütün gruplara desteği vermiş olabilir. Bu örgütlerden biri olan DEAŞ. Esad’a karşı olan direnişçiler direndiği sürece Esad güçleri bastırmak için çalışacak. Esad çatışmaya girdikçe ABD’nin bölgeye müdahalesinin önü açılacak. Bu noktada ABD’nin Suriye’de önünün açılması amaçlanmış olabilir” ifadelerini kullandı.

KAOSTAN İSRAİL YARAR SAĞLIYOR

Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli ise, “Arap Baharı’nın ismi bile Yahudi sermayesince konulmuşken böylesi bir gelişme şaşırtıcı değil. Ortadoğu’daki söz konusu kaostan en çok yarar elde eden devletlerden biri İsrail’dir. İsrail bu silahları bu örgütlere vererek Esad yönetimi zayıflatmak istedi ama ortadan kaldırmak istemedi. Demokratik bir Suriye, bölgede İsrail’in işine gelmez. İsrail bunu bildiği için Esad’a karşı savaşanlara silahları verdi, Esad’ı masaya oturmaya mecbur bırakarak çıkar sağlamak istedi” dedi.