İsrail'den tepki çeken karar! Binlerce sivil silahlanıyor

İsrail yüz binlerce kişinin silah ruhsatı almasının önünü açan yeni bir silah düzenlemesini hayata geçirdi. Değişikliği savunanlar bunun ülkedeki güvenliğini artıracağını savunurken, muhalifler bu adımın şiddet olaylarını yükselteceği görüşünde.

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsraillilerin silah ruhsatı alma şartlarını kolaylaştıran değişiklikleri onayladı. Bugünden itibaren yürürlüğe girecek değişiklikler 600 bine kadar İsrailli sivilin silah ruhsatı için başvurmasının önünü açıyor.

Bu, ülkedeki silah sahibi olanların sayısını dramatik ölçüde yükseltecek zira İsrail'de şu anda 140 bin sivilin silah ruhsatı bulunuyor.

İç Güvenlik Bakanlığı'ndan bir kaynak ise yaklaşık 35.000 kişinin yeni düzenlemeyle birlikte silah ruhsatı için başvuracağını iddia etti. Özellikle Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilerin silah ruhsatı için başvuracağı belirtiliyor.

Bakan Erdan değişiklikle Filistinlilerce yapılan 'yalnız kurt saldırılarının' önüne geçileceğini savundu.

Filistinliler bir süredir bıçak, silah ya da kulandıkları araçları yayaların üzerine sürerek saldırılar gerçekleştiriyordu ancak bu tarz olaylarda İsrail güvenlik güçleri de zaman zaman ölçüsüz güç kullanabiliyordu.

Erdan "Bu saldırılarda birçok sivil hayat kurtardı. Yalnız kurt terörü çağında, daha fazla eğitimli sivil silah taşıdıkça bu saldırıları engelleme ve ölü ve yaralıları azaltma şansı yükseliyor" dedi.

Bakan Erdan ek olarak subaylar ile yüzbaşılardan terhis olmalarının ardından silah edinme ruhsatlarını ve silahlarını teslim etmelerinin istenmeyeceğini de duyurdu.

'ABD'DEKİ DURUMA ULAŞMA NİYETİMİZ YOK'

Yeni düzenlemelere göre kapsamlı piyade muharebe eğitimi alan herhangi bir İsrailli silah ruhsatı için başvurabilecek. Polis gönüllüleri, doktorlar ve eski ordu mensupları da bu haktan yararlanabilecek.

İsrail'de 18 yaşındakiler için askerlik zorunlu ancak İsraillilerin sadece bir kısmı bu tarz eğitimlere katılıyor.

Erdan yeni düzenlemenin silah ruhsatı alımlarında 'en sıkılardan biri' olarak tarif ettiği güvenlik incelemelerini etkilemeyeceğini de savundu.

Erdan "ABD'deki gibi bir duruma ulaşma niyetimiz yok. İnsanların geçmişine, akıl sağlığı da dahil sağlık durumlarına bakıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve polisten izin almanız lazım" ifadelerini kullandı.

SOL SİYASİLER DURUMDAN ENDİŞELİ

İsrailli sol siyasiler ise silah sahipliğinin artışının şiddet olaylarını artırmasından endişeli.

Meretz partisinden Michal Rozin yeni düzenlemenin aile içi şiddet olaylarını artırıp 'kadın ve çocukların yaşamlarını tehlikeye sokacağını' söyledi.

Ortak Liste'den Yahudi milletvekili Dov Hanin de Erdan'ın planının Arap kasabalarında silahların sayısının artmasına yol açacağını belirtti. Bu kasabalarda ruhsatsız silah sahipliği halihazırda ciddi bir sorun teşkil ediyor.