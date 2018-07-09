İsrail'den Suudi Arabistan'a uyarı: Derhal harekete geçin

Güvenlik Araştırma Merkezi, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın iç meseleler ve tehditler karşısındaki başarısızlıklarını gözlemleyerek, bu durumun İsrail'in çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

SUUDİ REJİMDE İSTİKRARSIZLIK OLASILIĞI

Aynı merkezin hazırladığı rapora göre, Bin Selman'ın 2030 Vizyonu denen toplumsal ve ekonomik programını uygulamaktaki başarısızlığı ve iktidardaki hanedanın son sıralardaki icraatından dolayı öfkelerini kontrol edememesi ve ekonomik durumdaki vahamete itirazların patlak verme olasılığı Suudi Arabistan'da sistemde istikrarın yok olmasına sebebiyet veriyor.

İsrail İç Güvenlik Araştırma Merkezi Direktörü Amus Yedlin ve bu merkezin Fars Körfezi Araştırma Bölümü Müdürü Yuil Jonski tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan'da iktidardaki rejimin istikrarını her şeyden ziyade tehdit ile karşı karşıya olduğu gösteren şeyin Bin Selman'ın içerideki yenilgi işaretleri ve İran'ın nüfuzu ile mücadele ve Suudi Arabistan'ın topraklarının derinliğini tehdit eden Yemen savaşındaki başarısızlığı olduğu, ayrıca Katar'a karşı saldırısındaki yenilgisinin Suudi Arabistan'ın konumuna zarar verdiği bildirildi.

SESSİZ DARBE

Siyonist rejim İç güvenlik Araştırma Merkezi'nin raporunda, Riyad'daki iktidar rejimin geleceği için tahmin edilen senaryolardan biri, ülkede sessiz darbe ve istikrarsızlık olasılığıdır. Böylece, Suudi haneden üyelerinden biri sessiz darbe veya askeri darbe yapabilir ve Suudi hanedanın iktidarına son verebilir ya da Suud Arabistan, Riyad'ın ülke genelindeki kontrolünü zayıflatabilecek şekilde halk ayaklanmasıyla karşı karşıya kalabilir.

İSRAİL'İN KORKUSU KENDİ ÇIKARLARI!

Bu rapora göre, bu senaryolardan her birinin vuku bulması halinde, İsrail'in stratejik çıkarları büyük ölçüde zarar görmüş olacak ve İran'a karşı mücadelede Sünni ülkelerden oluşan Arap cephesine liderlik eden Suudi Arabistan ile işbirliği de sarsmış olacak. Ayrıca, Tel-Aviv'in kendi çıkarları doğrultusunda Suudi Arabistan'la birlikte Filistin-İsrail çatışması için bölgesel çözüme ilişkin görüşü de darbe almış olacak.

RİYAD'IN SİYONİST REJİM İÇİN EN KÖTÜ OLASI SENARYOSU NEDİR?

İsrail İç Güvenlik Araştırma Merkezi'nin raporunda göre, Riyad'da iktidar rejiminde istikrarsızlık ile ilgili İsrail için en kötü senaryo, İsrail rejimine karşı Riyad'in gelmiş silah sistemlerinin kullanılmasına izin veren bir rejimin iktidara gelmesidir.

SUUDİ ARABİSTAN'DA KARAR TEKELLİĞİ

İsrail İç Güvenlik Araştırma Merkezi'nin raporunun devamında, Riyad'da iktidardaki rejimde istikrarsızlık olasılığını tırmandıran şeyin Bin Selman'ın döneminde Riyad'da ilk kez karar alımının bir tek bireyin tekeline geçmesi olduğu, daha önce önemli ve belirleyici kararlar anlaşmalı olarak alınırken gelinen noktada Bin Selman, içeride sırf kendi konumunu güçlendirmek için var gücüyle çalıştığı ve aldığı kararların iktidar hanedanının birliği ve bütünlüğünü tehlikeye soktuğu ifade edildi.

"DERHAL HAREKETE GEÇİN" ÇAĞRISI

Raporunda ayrıca Suudi Arabistan, memurların maaşlarındaki düşüş ve ürünlere gelen zamlar, konut krizi, yoksulluğun artması ve sübvansiyonun azalmasına dikkat çekilerek, Suudi rejimin istikrarını temin eden sebeplerden birinin vatandaşların yaşam düzeyinin iyi olması olduğu belirtilerek, Suudi Arabistan'da reform fırsatının çok düşük olduğu ve Bin Selman'ın da şeffaf politika takip etmediği vurgulandı.

Bin Selman'ın da karıştığı yolsuzluğa Suudiler'in tepkisinin öfkeye dönüştüğü ifade edilen raporda, Bin Selman'ın başarısızlıklarının İsrail'in ulusal güvenliği ve Batı'nı çıkarlarının ciddi tehlikelere maruz kalmasına sebebiyet verdiği için Tel-Aviv ve Batılı ülkelerin derhal, Suudi iktidardaki istikrarsızlığın önüne geçmek için derhal hareket geçmesi gerektiğine vurgu yapıldı.