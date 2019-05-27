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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:15
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

KUDÜS(AA) - İsrail ordusu, Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait bir uçaksavar bataryasını vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Suriye'ye ait bir uçaksavardan İsrail hava sahasında rutin uçuş yapan uçağımıza ateş açıldı. Buna karşılık uçağımıza ateş açan uçaksavar bataryasını vurduk." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Esed rejimin haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin doğusundaki Han Ernebe bölgesinde bir askeri noktaya düzenlediği saldırıda bir asker öldü, bir asker yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, kendisine karşı hiçbir saldırganlığa göz yummayacak ve bu tür saldırılara karşılık tüm gücüyle kararlılıkla gerekli adımları atacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:15
  1. İsrail
  2. Suriye

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