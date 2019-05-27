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İsrail’den Suriye’ye füze atıldı

Suriye devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire kentine İsrail’den füze atıldığı belirtildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:12
İsrail’den Suriye’ye füze atıldı

Suriye devlet medyası tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin İsrail sınırında yer alan Kuneytire kentine İsrail’den füze atıldığı belirtildi.



Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail’den Suriye’nin Kuneytire kentine füze fırlatıldığını duyurdu. Haberde, yaralananlar olduğu ve bir askeri aracın zarar gördüğü belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye’ye hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:12
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