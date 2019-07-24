İsrail’den Suriye’nin üç farklı bölgesine füze saldırısı İsrail’in Suriye’nin üç farklı bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 Suriyeli asker yaralandı.

İsrail’in Suriye’nin üç farklı bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 Suriyeli asker yaralandı.

İsrail’den Suriye’nin üç farklı bölgesine füze saldırısı düzenlendi. Kuneytire iline düzenlenen ilk saldırıda 4 Suriyeli asker yaralandı. İkici saldırıda Suriye’nin başkenti Şam’ın hedef alındığı ancak fırlatılan füzelerin düşürüldüğü ifade edildi. İsrail, üçüncü saldırıda ise Suriye’nin Dera şehrinin Tal al-Hara bölgesinde bulunan stratejik noktaları vurdu. Vurulan noktaya daha önce de saldırı düzenlendiği ve bölgenin Esad rejimi kontrolünde İran destekli milislerin bulunduğu bir üs olduğu öğrenildi. İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı nedeniyle yangın çıktığı da kaydedildi.

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