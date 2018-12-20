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İsrail’den Suriye’deki operasyonlarını sürdürme çıkışı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu:- "İran’ın Suriye’deki temerküz çabalarına karşı operasyonlarımızı çok sert bir şekilde sürdüreceğiz. Bu iki sahadaki (Lübnan sınır hattı ve Suriye) çalışma hızımızı düşürmeyeceğiz, bilakis daha da güçlendirerek artıracağız” - "Biliyorum ki, biz ABD’nin tam desteğini alarak bu çalışmaları yürütüyoruz"

20 Aralık 2018 Perşembe 15:11
İsrail’den Suriye’deki operasyonlarını sürdürme çıkışı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in "İran’ın Suriye’de temerküzü" olarak nitelediği hedeflere yönelik sert adımlar atacağını belirterek, operasyonlarını sürdüreceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan sınır hattında Hizbullah tünellerini imha çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“İran’ın Suriye’deki temerküz çabalarına karşı operasyonlarımızı çok sert bir şekilde sürdüreceğiz. Bu iki sahadaki (Lübnan sınır hattı ve Suriye) çalışma hızımızı düşürmeyeceğiz, bilakis daha da güçlendirerek artıracağız.”

Netanyahu, ülkesinin Suriye ve Lübnan sınır hattında yürüttüğü çalışmalarının ABD’den tam destek aldığına da vurgu yaparak, “Biliyorum ki, biz ABD’nin tam desteğini alarak bu çalışmaları yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Suriye’den çekilmesi kararının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran’ın Suriye’deki varlığına ilişkin yaptığı bu açıklama dikkat çekti.

Netanyahu dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki birliklerini çekeceğini açıklamasından önce kendisini bilgilendirdiğini ve Washington yönetiminin bölgede nüfuzunu göstermek için başka “yollara sahip olduğunu” söylediğini belirtmişti.

Netanyahu daha önce de, İran'ın Suriye'yi ülkesine karşı ölümcül bir üsse dönüştürmesine ve nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "İran, varlığımıza yönelik en büyük tehdittir ve biz bu tehdidi durdurmakta kararlıyız." demişti.

- İsrail'in Suriye'deki operasyonları

Suriye'ye ve burada bulunan İran hedeflerine yönelik daha önce birçok defa hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu saldırılardan dakikalar önce Rus yetkililere bilgi veriyordu.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının, 17 Eylül'de, Suriye ordusuna ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde Suriye ordusuna ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye'nin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'de 2017'de çoğu İran'a ait olmak üzere 200 hedefe operasyon düzenlediği belirtilmişti.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 15:11
  1. ABD
  2. iran
  3. İsrail
  4. Suriye

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