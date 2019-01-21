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İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı

İsrail ordusu, Suriye'deki İran güçlerine ait hedeflere havadan saldırdı- Suriye rejimi, İsrail'in karadan ve havadan düzenlediği füze saldırısını geri püskürttü, pek çok füze imha edildi

21 Ocak 2019 Pazartesi 04:36
İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusunun, Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el-Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail savunma ordusu, şu saat itibariyle Suriye'de Feylak el-Kudüs'e ait hedefleri vuruyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye rejimi, İsrail topraklarını ya da güçlerini hedef almaya karşı uyarıldı.

Öte yandan, Suriye haber ajansı SANA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail'in karadan ve havadan güdümlü füzelerle Suriye topraklarına saldırdığı, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediği ve füzelerin çoğunu hedefine ulaşmadan imha ettiği kaydedildi.

SANA'da daha önce yer alan haberde ise İsrail'in söz konusu saldırısının Lübnan toprakları, El-Celil ve Taberiyye Gölü üzerinden gerçekleştiği ancak hava savunma sistemlerinin onlarcasını imha ettiği bilgisi geçildi. Füzelerin imha anına ilişkin video görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ordusu dün akşam, Golan Tepeleri 'nin kuzeyine bir roket altıldığını ve bunun Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu geçen hafta, İsrail ordusunun son 36 saat içinde Şam'da aralarında İran'a ait silah depolarının da bulunduğu "İran'a ve Hizbullah'a ait" noktaların vurulduğunu ifade ederek, İsrail'in daha önce de benzer saldırılar düzenlediğini söylemişti.




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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 04:36
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