İsrail’den Suriye itirafı: 20o'den fazla hedefe saldırdık!

Yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkili, son 18 ayda terör devleti İsrail’in Suriye’de İran’a ait olduğu ileri sürülen 200’den fazla hedefi, çoğunluğu savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarla vurduğunu belirtti. İsrailli yetkili, vurulan hedeflerin büyük bir bölümünün “İran Devrim Muhafızları’na ait olduğu iddia edilen silah sistemleriyle bazı altyapılardan oluştuğunu” dile getirdi. Saldırıların İran’ın Suriye’deki varlığını engellemeyi amaçladığını söyleyen yetkili, söz konusu saldırılar nedeniyle İran Devrim Muhafızlarının Suriye’deki birçok üssü boşaltmak zorunda kaldığını iddia etti. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklmaada, ülkesinin İran’ın Suriye dışındaki hedeflerine saldırmaya hazır olduğunu belirtmişti. Savunma Bakanı Liberman, “Biz kendimizi sadece Suriye topraklarıyla sınırlamıyoruz. Bu açıkça bilinmelidir. Biz kaynağı neresi olursa olsun İran’ın tüm tehditleriyle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.