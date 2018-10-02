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İsrail'den Suriye hamlesi! Operasyonlar başlayacak

Suriye’deki Rus kuvvetleri komutan yardımcısı Korgeneral Sergei Kularenko, Suriye ile İsrail arasında önemli bir geçiş noktası olan Kuneytra sınır kapısının açılmaya hazır olduğunu açıkladı.

02 Ekim 2018 Salı 19:18
İsrail'den Suriye hamlesi! Operasyonlar başlayacak

Rus kuvvetleri komutan yardımcısı Korgeneral Sergei Kularenko, "Rusya uzay ve hava kuvvetlerinin desteğiyle Suriye Silahlı kuvvetlerinin yürüttüğü gayret sonucu, bölgedeki silahlı rejim muhaliflerine karşı operasyonlar için önemli bir nokta olan Kuneytre kapısı açılmaya ve operasyonun başlamasına hazır hale geldi” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, birkaç gün önce İsrail’in Kuneytra sınır kapasını açmaya hazır olduğunu söylemişti. Lieberman, Kuneytra sınır kapısının BM personelinin kullanması ve savaştan önceki gibi çalışmaya devam edeceğini belirtmişti.

Suriye hükümet güçlerinin ülkenin güney kesiminde kontrolü tekrar ele geçirmesinden ve Birleşmiş Milletleri barış gücünün İsrail ile Suriye arasındaki sınır hattına geri dönmesinden sonra Kuneytra sınır kapısının açılmasının şartlarının oluştuğu kaydedildi. Arap - İsrail savaşından sonra Dürzilerin sınırın birer tarafında kalarak ikiye bölünmesi sebebiyle Kuneytra sınır kapısının Dürziler tarafından kontrol edildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 19:18
  1. İsrail
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