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İsrail'den Suriye açıklaması

Golan Tepeleri ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Liberman, açıklamalarda bulundu. Liberman, İsrail ordusunun Suriye ile ilgili her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade etti.

07 Ağustos 2018 Salı 17:18
İsrail'den Suriye açıklaması

İşgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki askeri birlikleri ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'deki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. 

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Esed rejimi güçlerinin Suriye'de "büyük" bir kara ordusu kurduğunu ve kurulan bu ordunun önceki yıllardaki gücünün de ötesine ulaşabileceğini dile getiren Liberman, "Bu nedenle her gelişmeyi izliyoruz ve her türlü senaryoya hazırız." dedi. 

 İsrail basınına göre, Golan Tepeleri ziyaretinde Liberman'a Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da eşlik etti. 

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 17:18
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  4. esed
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