İsrail'den son dakika açıklaması!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu"İran'nın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdiklerini" iddia ettiği dünkü açıklamasının ardından bugün de CNN International'e konuştu.

BAZI ÜLKELERE DAVET GÖNDERDİ

İsrail basının son dakika ile duyurduğu habere göre İsrail lideri, yeni ele gheçirilen belgeleri incelemek için uzman gönderecek ABD, İngiltere, Fransa'nın yanısıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de davette bulunduğunu belirtti.