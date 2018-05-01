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İsrail'den son dakika açıklaması!

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerikan kanalı CNN'e açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "İran'ın nükleer programıyla ilgili belgeleri incelemeleri için ABD, İngiltere, Fransa ve Putin'i davet ettim" dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 14:25
İsrail'den son dakika açıklaması!

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu"İran'nın nükleer silah programıyla ilgili gizli arşivindeki 100 bin belgenin kopyalarını ele geçirdiklerini" iddia ettiği dünkü açıklamasının ardından bugün de CNN International'e konuştu.

BAZI ÜLKELERE DAVET GÖNDERDİ

İsrail basının son dakika ile duyurduğu habere göre İsrail lideri, yeni ele gheçirilen belgeleri incelemek için uzman gönderecek ABD, İngiltere, Fransa'nın yanısıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de davette bulunduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 14:25
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