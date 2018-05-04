İsrail'den şok açıklama: Filistin hükümeti bizi koruyor...

İsrail'in Maariv gazetesi, Filistin Ulusal Yönetimi güvenlik güçlerinin İsrail askerlerine karşı planlanan saldırıların yüzde 40'ını engellediğini bildirdi.

Gazete, Filistin hükümetinin güvenlik güçlerinin Batı Şeria'da "kamu düzenini" sürdürmede ve Filistinlilerin protestolarını engellemede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Gazetede bununla ilgili olarak, "Eğer İsrail'e bu şekilde yardım edilmemiş olsaydı, Filistin hükümetinin zayıflaması tehdidi oluşturan Hamas, Batı Şeria'daki terörist konumunu ve siyasi durumunu güçlendirebilirdi" ifadesi geçiyor.

İsrail'in ABD dahil olmak üzere Batı hükümetlerinden Filistin güvenlik güçlerinin eğitilmesini, ekipman sağlanmasını ve Filistin Ulusal Yönetimine yapılan mali yardımların çekilmemesini istediği, aksi halde güvenlik koordinasyonuna zarar geleceğini bildirdiği aktarıldı.

Filistin yönetimi, İsrail'in yanında durup Filistin halkının problemlerini görmezden geldiği ve direnişi baltaladığı yönünde çok ciddi eleştirilere maruz kaldı.

HAMAS SEÇİM SONUÇLARINI REDDEDMİŞTİ!

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın düzenlediği Ulusal Konsey toplantısının sonuçlarını tanımadıklarını, toplantının halkı temsil etmediğini ve en ufak demokrasiden yoksun olduğunu ifade etti.

Filistinli tüm gruplar ve güçlerle ulusal projeyi korumak ve ona dokunulmasını engellemek için çalışacaklarını dile getiren Berhum, Abbas'ı Filistin birliğini sağlama çabalarını başarısız kılmakla suçladı.