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İsrail'den skandal Necef Çölü hamlesi

İsrail basınında çıkan haberlere göre İşgalci İsrail'in Necef Çölü'nde iki yeni yerleşim yeri kurma kararına onay verildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:22
İsrail'den skandal Necef Çölü hamlesi

İsrail hükümetinin, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde Daniel ve Nitsanit adıyla iki Yahudi yerleşim birimi kurulmasına onay verdiği belirtildi.

"Haaretz" gazetesinin ekinde yer alan habere göre İsrail hükümeti, Yahudi yerleşimciler için Necef'te iki iskan bölgesi kurulmasına yönelik teklifi onayladı.

MISIR SINIRINA KURULACAK

Yeni yerleşim birimlerinde 2 bin 100 konutun olacağı belirtilen haberde, İskan Bakanlığı ve Arazi Dairesi'nin Necef'te toplam 5 yerleşim birimi kurmayı planladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca "Daniel" adı verilecek olan yerleşkede zihinsel özürlü çocuk ve yetişkinlerin barındırılacağı, Nitsanit'in ise Necef'in Mısır sınırına yakın bir bölgede kurulacağı kaydedildi.

İsrail yönetimi birçok bölgede olduğu gibi Necef Çölü'nde de hukuk dışı uygulamalarını sürdürüyor. İsrail, Necef Çölü'nde Araplara ait köy ve yerleşim yerlerini ortadan kaldırmaya yönelik politikalar izlerken buralara yeni Yahudi yerleşim birimleri kurmaya çalışması dikkati çekiyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:22
  1. Mısır
  2. Necef Çölü
  3. İsrail

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