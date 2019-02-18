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Terör devleti İsrail'den skandal karar! Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı

Terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatarak skandal bir hamleye imza attı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:10
Terör devleti İsrail'den skandal karar! Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları kapatıldı

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapattı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurdu.

Müslümanlara da saldırdılar

Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:10
  1. Mescid-i Aksa
  2. Mescid-i Aksa kapatıldı

YORUM YAZ

  • Celil yağmuroğlu Celil yağmuroğlu 42 dk önce
    İsrail haklı meydanı boş bulmuş asıl cihah şimdi yapılması gerek önce Flistinliler bir an önce bu cihadı ilan etmesi gerek çünkü ses çıkarılmadıkça yarın kudüsü İslam aleminin başına yıkarlar çünkü Armegonda savaşı yaklaştı diyorlar yahudiler ,, Vesselam,,
  • FrkbyFrkby50 dk önce
    Mışıl mışıl uyusun müslümanlar !!!!
  • buratburat1 sa önce
    YA MÜSLÜMANLAR NE DURUYORSUNUZ!!!! ÖLMÜŞMÜSÜNÜZ???? bu televizyon öldürdü büzi yavaş yavaş. Kan göre göre gerçekten akan kana normal bakar olduk
  • buratburat1 sa önce
    DERHAL İSLAM DÜNYASI AYAĞA KALKMALIDIR bu it sürüleri analarından emdikleri ne idüyse burunlarından getirilmelidir
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    kudurmuş yahudiler başlarına gelecek var

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