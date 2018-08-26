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İsrail'den skandal karar! Kız çocuğu gözaltında

Terör devleti İsrail'in gerekçe göstermeden çeşitli bahanelerle Filistinli vatandaşları gözaltına almaya devam ediyor. İsrail polisi, bu sefer 16 yaşındaki kız çocuğunu gözaltına alarak bir skandala daha imza attı.

26 Ağustos 2018 Pazar 16:02
İsrail'den skandal karar! Kız çocuğu gözaltında

İsrail polisi Kudüs'te biri kız çocuğu 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına Alınan Kudüslülerin Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, Kudüs'ün doğusundaki El-İsaviyye beldesindeki Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediğini belirtti.

Asab, baskında 5 Filistinlinin gözaltına alındığını ifade ederek, İsrail polisinin Mescid-i Aksa çıkışındaki kontrol noktasında da 16 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Şifa Ebu Ğaliye'yi gözaltına aldığını ifade etti.

Kudüs Medya Merkezi Müdürü Muhammed es-Sadık da İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün Şufat Mülteci Kampındaki Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek bir kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

6 BİN FİLİSTİNLİ HAPİSTE

Öte yandan, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısına giden yolların "bakım çalışması bahanesiyle" 5 günlüğüne kapatıldığı kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. 

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 16:02
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