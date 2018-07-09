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İsrail'den skandal karar: Kapıları kapattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye ticari malların, insani yardımların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u kapattıklarını duyurdu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:30
İsrail'den skandal karar: Kapıları kapattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, parlamentoda yaptığı konuşmada, ilave yaptırımlar olacağını ancak bunlar hakkında detay veremeyeceğini söyleyerek, İsrail ablukası altındaki Gazze'yi yöneten Hamas'a karşı yeni seferberlik açıklayarak Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom'u bugün kapadıklarını duyurdu. Netanyahu, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas rejimine karşı derhal çok sıkı önlemleri yürürlüğe koyuyoruz. Önemli bir adım olarak bugün Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı kapatıyoruz. Buna ilave adımlar da atacağız. Şimdi ayrıntısına giremeyeceğim'' dedi.

Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretin çok önemli olduğu, Rusya ve İsrail arasındaki güvenlik koordinasyonunu sağlamak ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelecekleri belirtildi. Putin ve Netanyahu arasında önümüzdeki Çarşamba günü gerçekleştirilecek görüşmeyle liderler üçüncü kez bir araya gelecek.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:30
  1. İsrail
  2. Binyamin Netanyahu
  3. Gazze

YORUM YAZ

  • MOLİERMOLİER29 dk önce
    dünya bu terörist devleti ve onunla iş yapanları tecrit etmeli, kapılarını kapatmalı...bu yaptırım sıkı şekilde uyulmalı ve denetlenmeli.... sn.Putin sakın ha bu siyonistalçak kaatillere ve onun en büyk hamileri ABD-İNGİLTERE ye yüz vermeyin.... bunlar hitlerden de beter...amaçları önünde engel gördüğü her şeyi bebek, çocuk, kadın, sivil, gazeteci..vs demeden TERÖRİST olarak yaftalamaya ve yoketmeye odaklanmış durumda.... bu kaatil ve teröristçeteye DEVLET demek yanlış olur... devletin kuralı olur, savaşın kuralı olur, milletlerin kuralı, kutsala ve insan haklarına saygı olur...bunların kuralı yok!....itiraz etmeyen israiil halkı, ve mütedeyyin museviler de bu kaatillerin suçuna ortak oluyorlar bunba DUr DEMEk zorundalar!
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