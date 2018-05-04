Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail'den skandal açıklama! 'Esed katil ama alternatifi yok'

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Rus gazetesine verdiği demeçte Esed ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:57
İsrail'den skandal açıklama! 'Esed katil ama alternatifi yok'

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Rus gazetesine verdiği demeçte Esed ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beşşar Esed'in kendi halkını öldürdüğünü söyleyan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ancak ondan başka bir alternatif olmadığını ifade etti.Rus Kommersant gazetesine demeç veren Liberman, Suriye'de gelinen süreçte kendileri tarafından rejimin iç işlerine karışılmayacağını ifade etti.

''ONLARDAN BAŞKA ALTERNATİF YOK''

Liberman, Beşşar Esed'in kendi halkını öldüren bir savaş suçlusu olduğunu ifade ederken, "Suriye'de ondan başka alternatif de yok" ifadelerini kullandı.

''İRAN'A İZİN VERMEYECEĞİZ''

Liberman, İran'ın Suriye'deki yayılmacı politikasına yönelik kullandığı ifadelerde, İran'a bölgede kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.Liberman ayrıca, İran'ın Suriye'yi kendilerine uzanmakta bir köprü olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini, ve buna kesin suretle müsade etmeyeceklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:57
  1. israil
  2. esed
  3. Liberman

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy56 dk önce
    Yahudileri sevmem ama Lieberman'ı ayrı bir tarafta tutuyorum.Nefretimin nirvanası bu adama duydugum nefrettir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'İran'da düşen jetteki kayıp pilota hala ulaşılamadı'
  1. 'İran'da düşen jetteki kayıp pilota..
  2. Manchester United'ın yıldızı..
  3. Yeni Zelanda’da bir anda ortaya çıkan..
  4. Hakkari'de tuzaklanan EYP imha edildi
  5. Muharrem İnce seçilemezse... Bomba..
  6. Antep fıstığı altınla yarışacak!
  7. Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni..
  8. Ali Koç'tan flaş "çekilme kararı"..
  9. Amerika özel kuvvetleri sınırına..
  10. Apandisit neden patlar? Tedavisi var..
  11. Bakan'dan Erdoğan açıklaması! 'Allah..
  12. Afrika'yı mesken tuttan FETÖ'cüler..
  13. Mezarlıkta ağlayan kız olayında flaş..
  14. CNN Türk Genel Müdürü görevden..
  15. İngiltere'de yerel seçimlerin galibi yok
  16. Yerli Google Earth sivil kullanıma..
  17. Güney Kore Devlet Başkanı’ndan Türkçe..
  18. Tokat'ta otomobilde çıkan yangın..
  19. Reel efektif döviz kuru endeksi..
  20. Musk Tesla'yı batıracak! İki cevabı 2..
Kuveyt Türk
İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler
Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
Akşener: Müslümanım, Hacca da gittim, ancak...
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı