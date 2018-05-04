İsrail'den skandal açıklama! 'Esed katil ama alternatifi yok'

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Rus gazetesine verdiği demeçte Esed ile ilgili açıklamalarda bulundu. Beşşar Esed'in kendi halkını öldürdüğünü söyleyan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ancak ondan başka bir alternatif olmadığını ifade etti.Rus Kommersant gazetesine demeç veren Liberman, Suriye'de gelinen süreçte kendileri tarafından rejimin iç işlerine karışılmayacağını ifade etti.



''ONLARDAN BAŞKA ALTERNATİF YOK''



Liberman, Beşşar Esed'in kendi halkını öldüren bir savaş suçlusu olduğunu ifade ederken, "Suriye'de ondan başka alternatif de yok" ifadelerini kullandı.



''İRAN'A İZİN VERMEYECEĞİZ''



Liberman, İran'ın Suriye'deki yayılmacı politikasına yönelik kullandığı ifadelerde, İran'a bölgede kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.Liberman ayrıca, İran'ın Suriye'yi kendilerine uzanmakta bir köprü olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini, ve buna kesin suretle müsade etmeyeceklerini ifade etti.