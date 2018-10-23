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İsrail'den sinsi hamle! Temizlik bahanesiyle yetki gaspına giriştiler!

İsrail'e ait Kudüs Belediyesine bağlı temizlik ekiplerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı Şafat Mülteci Kampı'na girerek ilk kez sokakları temizlediği öğrenildi.

23 Ekim 2018 Salı 17:25
İsrail'den sinsi hamle! Temizlik bahanesiyle yetki gaspına giriştiler!

Şafat Mülteci Kampı Sözcüsü Hıdır el-Dibs, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat ile birlikte belediyenin bir grup temizlik işçisinin İsrail polisi eşliğinde kampa girdiğini söyledi.

El-Dibs, UNRWA'nın sorumluluğunda olan Şafat'a gelen Kudüs Belediyesi temizlik işçilerinin yaklaşık 100 metre kadar kampın içine girerek sokakları temizlediğini ifade etti. Şafat kampının temizliğinden UNRWA'nın sorumlu olduğunu hatırlatan el-Dibs, Kudüs Belediyesi işçilerinin kampa girmesine tepki gösterdi.

İsrail'e ait Kudüs Belediyesinin kısmi de olsa ilk kez kampı temizlediğini ve Şafat'ın UNRWA'nın kontrolü altında olması sebebiyle belediyenin buraya girme hakkının olmadığına işaret eden el-Dibs, "Bugün burada yaşananlar Belediye Başkanı Barkat'ın UNRWA'yı şehirden çıkarma planını uygulamaya başlaması sebebiyle çok tehlikeli bir adımdı." diye konuştu.

Doğu Kudüs'teki tek Filistin mülteci kampı olan ve 14 bin nüfusa sahip Şafat'taki tüm sosyal hizmetler UNRWA tarafından karşılanıyor.

Kudüs Belediye Başkanı Barkat, geçen ay UNRWA'yı "Kudüs'ten çıkarmayı planladıklarını" açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 17:25
  1. israil
  2. Filistin

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