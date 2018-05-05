İsrail’den S-300 açıklaması: Hoşumuza gitmez

Sputnik’e demeç veren Yalon, Rusya’nın başkent Şam ve ülkedeki hava üslerinin korunması için Suriye’ye S-300 hava savunma füzeleri sevk etme ihtimaline ilişkin bir soru karşısında, “Bu elbette hoşumuza gitmez. Bu sistemlerin oraya gönderilmesi istediğimiz bir şey değil” ifadelerini kullandı.

Eski savunma bakanı, “Fakat diğer taraftan Suriye’nin mevcut hava savunma sistemlerini aşabiliyor olmamız gibi S-300’lere de hazırlıklı olmalıyız” diye ekledi.

Yalın ayrıca, daha önce Suriye’ye S-300’lerin sevk edilmesi gündeme geldiğinde İsrail tarafının bu konuyu Rus hükümetiyle müzakere ettiğini belirtip, “Rus hükümetinin şu anda da böyle bir sevkiyatın istenmediğine dair ülkemizden sinyaller aldığını sanıyorum” dedi.

Suriye ordusunun elinde şu anda, havadan yönelebilecek saldırılara karşı savunma sistemi olarak S-75, S-200, Buk ve Pantsir gibi Sovyet ve Rus yapımı silahlar bulunuyor.

Öte yandan Suriye’ye çok daha gelişmiş bir hava savunma sistemi olan S-300’lerin sevk edilme ihtimali uzun zamandır tartışılıyor. Hatta 2010’da, Suriye’ye bu sistemin sevk edilmesine ilişkin yapılan bir anlaşmanın İsrail’in ricası üzerine iptal edildiği iddia ediliyor.

Suriye’ye S-300 füzeleri sevk edilmesi son olarak, ABD ve müttefiklerinin, Suriye’de kimyasal silah üretiminde ya da depolanmasında kullanıldığını iddia ettikleri bazı tesisleri 14 Nisan’da bombalamalarının ardından yeniden gündeme gelmişti.

Rusya’dan gelen resmi açıklamalardaysa, bu saldırının ardından Suriye’ye yeni savunma sistemleri gönderileceği belirtilmiş fakat bahsedilen savunma sistemlerinin S-300 füzeleri olup olmadığına ilişkin net bir şey söylenmemişti.