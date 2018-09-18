İsrail'den Rusya'ya yanıt

Suriye'nin Lazkiye kentine dün gece hava ve füze saldırıları düzenlenirken, Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının vurulup düşmesi ve 15 Rus askerine mezar olmasıyla birlikte İsrail-Rusya gerilimi yaşanıyor.

Moskova'nın Rus uçağını çatışma alanına çekip Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulmasını sağlamakla suçladığı İsrail ordusundan yanıt geldi.

İSRAİL: SORUMLULUK ESED, İRAN VE HİZBULLAH'IN

"Suriye uçaksavarlarının ateşi sonucu düşen Rus uçağındaki askerler için üzüntü" ifade eden İsrail ordusu (IDF), ''İsrail bu olaydan tümüyle Esed rejimi, İran ve Hizbullah'ı sorumlu tutuyor'' dedi.

İki ülke liderlerinin mutabık kaldıkları üzere IDF ile Rus ordusu arasında bir çatışmasızlık sistemi bulunduğunu, son yıllarda pek çok kez işe yarayan sistemin dün gece de kullanımda olduğunu belirtti.