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İsrail’den Rusya’yainsansız uçak üretiminde yardım

İsrail, Rusya’ya insansız hava aracı üretiminde destek olacak

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
İsrail’den Rusya’yainsansız uçak üretiminde yardım

İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi (IAI) şirketinden yapılan açıklamada, Rus Oboronprom şirketine insansız uçak üretiminde malzeme ve hizmet sağlanması yönünde iki ülke arasında anlaşma imzalandığı belirtildi. İmza törenine Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Viktor Knistenko’nun katıldığını belirten IAI, anlaşmanın ayrıntılarını açıklamadı. İsrail ekonomi gazetesi, iki ülke arasında insansız hava aracı üretimi konusunda varılan anlaşmanın tutarının 400 milyon dolar civarında olduğunu yazdı. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan kaynak gösteren gazete, Rusya’da üretilecek insansız hava araçlarının sadece sivil amaçlı olacağını, askerî teçhizat takılmayacağını belirtti. Dünyanın en büyük insansız hava aracı ihracatçısı İsrail, 42 ülkeye binden fazla bu uçaklardan sattı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:37
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