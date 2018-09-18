İsrail'den Rusya'ya düşürülen uçak yanıtı! 'Sorumlusu Esed, İran ve Hizbullah'tır'

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rus uçağının 15 mürettebatıyla Akdeniz'de düşmesinin sorumlusunun İsrail olduğunu söylemesinin ardından İsrail ordusundan açıklama geldi.

"Rus askerlerin ölümünden dolayı üzgünüz, ama sorumlusu Esed, İran ve Hizbullah'tır" açıklaması yapıldı.

Gelen son dakika bilgisine göre, İsrail basınının İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

RUSYA İSRAİL'İ SORUMLU TUTMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün gece 14 askerle birlikte radardan kaybolan İl-20 tipi uçağının, Suriye ordusundan, İsrail saldırısına karşı fırlatılan bir füzeyle vurulduğu belirtilmiş, uçağın, İsrailli pilotların "sorumsuzluğu yüzünden" düştüğünü ileri süren Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Uçağımız S-200 sistemi tarafından vuruldu" dedi ve ekledi: "İsrail tarafından yapılan bu provokasyonu düşmanca olarak nitelendiriyoruz. İsrail askerlerinin sorumsuz davranışı yüzünden 15 Rus askeri öldü. Bu kesinlikle Rusya-İsrail ilişkilerinin ruhuna aykırı."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'la yaptığı telefon görüşmesinde Rus uçağının 15 askerle birlikte Akdeniz’e düşmesinin tek sorumlusunun İsrail olduğunu söyledi.