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İsrail'den planlı işgal! 300 yeni Yahudi geldi

Fransa, Rusya, Arjantin ve Brezilya'dan 300 yeni Yahudi göçmen Filistin topraklarına yerleşmek için İsrail’e geldi.

24 Temmuz 2018 Salı 22:14
İsrail'den planlı işgal! 300 yeni Yahudi geldi

Filistin topraklarına yerleşmek üzere farklı ülkelerden toplam 300 Yahudi göçmen bugün İsrail’in başkenti Tel Aviv’e geldi. Yahudi göçmenler Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanında İsrail Yahudi Ajansı tarafından karşılandı.

İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla göçmenler, İsrail Yahudi Ajansı ile İsrail Göçmen Bakanlığı tarafından düzenlenen törene katıldı.

Tören'de konuşma yapan Yahudi Ajansı Eski Genel Başkanı Natan Sharansky, "Bugün İsrail'deki tüm zorluklara rağmen, Yahudiler yükselmeye devam ediyor ve göçmenlerin sayısı her yıl artıyor. Geçmişe dönüş yoktur ve İsrail devleti daha da güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail'de ana muhalefet lideri ve Yahudi Ajansı'na yeni seçilen Başkanı İzak Herzog ise, "İsrail Devleti'nde yeni göçmenlerin benim dönemimin açılışında karşılanması heyecan verici. Umarım mutlu bir hayat kurarlar ve İsrailli topluluğa hızlı bir şekilde katılırlar” dedi.

İHA

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 22:14
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