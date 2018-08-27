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İsrail'den Ortadoğu'ya küstah tehdit! Roketlerimiz Ortadoğu'nun...

İsrail Savunma Bakanlığı'nın karadan karaya füze kuvveti kuracağını duyurmasının ardından İsrail Askeri Sanayileri (IMI) ile imzaladığı füze anlaşmasına dair Liberman'dan skandal bir açıklama geldi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:09
İsrail'den Ortadoğu'ya küstah tehdit! Roketlerimiz Ortadoğu'nun...

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın şubat ayında orduya menzili 300 kilometreyi bulan karadan karaya füzelerden yeni bir güç kurulması emrini vermesi, sonrası ilk alım gerçekleşti.

'Ortadoğu'da her yere ulaşabilecek gelişmiş roketler satın aldıkları' açıklamasını yapan Liberman, ''İsrail ordusunu daha güçlü ve daha sofistike hale getiriyoruz'' dedi.

Bakanlık, IMI ile yaptığı yüz milyonlarca şekellik silah anlaşması kapsamındaki roketlerin yenilikçi teknolojiye sahip olduğunu ve bu sayede çok yüksek isabet kaydettiğini duyurdu.

Çoğu 30-150 km menzilli yüksek isabetli roket türlerinden birinin de ACCULAR topçu roketinin üt düzey versiyonu olduğu ve dakikada 18 isabetli füze gönderebildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:09
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  2. ortadoğu
  3. Savunma Bakanı

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