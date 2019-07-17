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İsrail'den Mynmarlı yetkililere silah fuarı yasağı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
İsrail'den Mynmarlı yetkililere silah fuarı yasağı

KUDÜS (AA) - İsrail yönetimi, uluslararası silah ambargosuna tabi tutulan Mynmar'ın askeri yetkililerinin İsrail'de yapılacak silah fuarlarına katılmasını yasakladı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı, gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri nedeniyle uluslararası silah ambargosuna tabi tutulan Mynmarlı askeri yetkililerin, İsrail'de düzenlenecek silah fuarlarına katılmasına izin verilmemesi kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının, aralarında Mynmar'ın da bulunduğu silah ambargosu uygulanan ülke vatandaşlarının silah fuarlarına katılmak için yapacakları vize başvurularını reddedeceği ifade edildi.

Başkent Tel Aviv'de geçen ay düzenlenen silah fuarının ziyaretçileri arasında Mynmarlı askeri yetkililerin de bulunması dikkati çekmişti. Bunun üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mynmar'a silah satmadığını ve bu politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıklamıştı.

Washington yönetimi de Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Soe Win, Tuğgeneral Than Oo ve Tuğgeneral Aung Aung'dan oluşan üst düzey dört askeri yetkiliye ABD'ye giriş yasağı getirdiğini duyurmuştu.





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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:54
  1. İsrail
  2. Mynmar
  3. silah fuarı

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